S’inaugura l’Expo Dubai 2020 amb un pavelló d’Andorra

Aquest divendres s’inaugura oficialment l’Expo Dubai 2020 i aquest dijous a la tarda se n’ha fet la cerimònia de benvinguda. Andorra és present a l’exposició universal –que se celebra de l’1 d’octubre al 31 de març del 2022– i el secretari d’Estat de Diversificació Econòmica i Innovació i comissari del pavelló, Marc Galabert, ha assistit a l’acte d’obertura.

Així, a partir de demà es podran visitar els més de 190 països que participen en aquest fòrum internacional, que s’havia de celebrar l’any passat i es va veure ajornat per l’arribada de la pandèmia. L’exposició es divideix en tres districtes: el d’oportunitat, el de mobilitat i el de sostenibilitat, on hi ha l’espai andorrà.

Per a l’Executiu, participar en un esdeveniment internacional d’aquest tipus servirà com a promoció turística del país, posicionar-lo com un living lab d’innovació oberta i com a destinació d’inversions atractiva i presentar les estratègies de sostenibilitat d’Andorra. El pavelló està ideat com un espai sensorial que inclou una maqueta interactiva, ulleres de realitat virtual i una gran pantalla en forma de mitjalluna per a una experiència immersiva.

Durant els mesos en què el Principat estarà representat en aquesta exposició es realitzaran diversos actes amb participació andorrana, alguns dels quals en col·laboració amb altres països. Precisament aquest dilluns 4 d’octubre el director d’Andorra Recerca i Innovació i vicecomissari del pavelló, Marc Pons, participarà en una taula rodona organitzada per Eslovàquia en el marc de la setmana temàtica sobre canvi climàtic i biodiversitat.

Entre els esdeveniments més destacats d’aquests 6 mesos hi ha la celebració del Dia Nacional, que en el cas d’Andorra es farà el 28 de gener. S’hi desplaçarà una delegació oficial per visitar el pavelló i mantenir una agenda de reunions bilaterals. Es preveu també espectacles culturals per part dels esbarts. També destaca una missió amb empreses del Principat que tindrà lloc del 25 al 29 de gener, amb la voluntat d’explorar oportunitats en el mercat d’Orient Mitjà i arreu.

La participació andorrana se sustenta amb l’aportació per part de la Unió dels Emirats Àrabs –organitzadors de l’esdeveniment– d’1,5 milions d’euros i de 150.000 euros per part d’Andorra. És el quart cop que el país participa en exposicions internacionals o universals, després de les celebrades a Lisboa, Hannover i Saragossa.