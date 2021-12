En marxa un projecte per connectar per tren exprés l’aeroport de la Seu amb Andorra la Vella

Els governs andorrà i català treballen en un possible acord per resoldre la connexió entre l’Aeroport Andorra-la Seu i el centre urbà del Principat sense haver de passar pel recinte fronterer del riu Runer. La proposta consensuada és la construcció d’un Tren de Gran Velocitat (TGV) que permetrà als viatgers anar en pocs minuts des de la pista de vol fins a Andorra la Vella.

Al començament d’aquest mes, el Govern d’Andorra va fer pública la proposta al Consell General d’enllaçar, en el futur, l’aeroport amb Andorra mitjançant un sistema combinat de telefèric i tramvia, que arribaria fins i tot a la Massana mitjançant un enllaç des d’Escaldes-Engordany. L’objectiu, explicaven, seria “assolir els objectius de sostenibilitat marcats i evitar la saturació de la xarxa viària” del país veí. No obstant això, les primeres anàlisis han determinat que aquest sistema no seria suficient per garantir una “connexió àgil” i, per això, ara es planteja que al primer tram -al pas per l’Alt Urgell i el sud del Principat- s’hi construeixi una via fèrria, d’ample europeu, que permeti la circulació d’un TGV.

Aquest mitjà, que pot superar fàcilment els 200 km/h, permetria per tant enllaçar l’aeroport amb la capital andorrana en tot just uns deu minuts, evitant a més el rutinari pas per la duana -que els passatgers ja farien a l’aeroport mateix- i les habituals retencions a la carretera N-145. La Generalitat i el Govern andorrà veuen amb interès el projecte, de cara a fomentar la “mobilitat sostenible”, si bé reconeixen que han de polir diversos serrells.

I és que l’habilitació d’aquesta via ha d’anar acompanyada de la construcció de diversos viaductes, túnels i passos elevats, al pas pels municipis de Montferrer i Castellbò, la Seu d’Urgell i les Valls de Valira i també a les parròquies de Sant Julià de Lòria i Andorra la Vella. A més a més, caldrà instal·lar un ascensor panoràmic per connectar l’aeroport amb l’inici del recorregut -a prop de la carretera N-260 a Montferrer- i construir una estació intermèdia a la Seu d’Urgell, que podria ubicar-se als afores de la ciutat. Aquest equipament permetria que també se’n beneficiessin cada dia centenars de treballadors fronterers de la capital de l’Alt Urgell.

Davant de l’abast d’aquest projecte, per a aquest dimarts mateix s’ha convocat una reunió informativa, adreçada especialment a propietaris de terrenys de l’Alt Urgell que es podrien veure afectats per l’obra. També està pensada per a entitats, partits polítics, col·lectius i particulars interessats en la potenciació del transport públic al Pirineu. La trobada tindrà lloc a les 11 del matí, al Consell Comarcal. Pels qui no hi puguin assistir, també es podrà seguir en directe per internet, al web del Departament d’Ordenament Sostenible.