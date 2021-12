Riva presenta calendari de la temporada expositiva de l’any 2022

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, ha presentat aquest dimarts la temporada expositiva del Govern pel 2022. Al llarg de l’any es preveuen exposar un total de tres mostres al nou centre d’art del Parc Central d’Andorra la Vella, d’uns 350 metres quadrats i d’un sol espai diàfan, que permetrà reprendre el calendari expositiu del Govern i tenir novament una sala d’exposicions de referència a Andorra. Riva ha destacat que està previst que entre el març del 2022 i el febrer del 2023 l’espai pugui acollir les tres exposicions d’artistes nacionals i internacionals.

En aquest sentit, Riva ha explicat que la primera exposició es dedicarà a la trajectòria d’una artista d’Andorra la Vella, Judit Gaset, comissariada per Carme Soler i amb la col·laboració de Carme Tinturé. Justament, Soler, que també ha participat en la roda de premsa d’aquest dimarts ha posat en relleu que la mostra “és una visió àmplia de l’evolució de la Judit Gaset“. “El visitant podrà apreciar tot el seu recorregut creatiu”, ha afegit.

La següent exposició serà col·lectiva itinerant de la qual el Govern s’ha convertit en col·laborador per tal que les obres dels tres artistes andorrans que hi participen es puguin contemplar en diverses sales europees al llarg dels dos anys vinents. Fiona Morrison, Martin Blanco i Javier Balmaseda tenen assignada una lletra en l’abecedari solidari dedicat al poeta Miquel Martí i Pol. Es tracta, tal com ha exposat la tècnica d’Acció Cultural del Ministeri, Meritxell Blanco, “d’un compendi de poemes i obres plàstiques” amb la voluntat de “reconèixer la figura i importància de Miquel Martí i Pol”.

Finalment, l’última exposició de l’any que acollirà la nova sala serà de l’hongarès Victor Vasarely i la seva obra emblemàtica en el corrent de l’Op Art, comissariada per Henry Périer. Aquesta exposició és la segona que s’havia quedat pendent just abans del tancament de l’ArtalRoc. Blanco ha ressaltat que Vasarely és “una de les figures cabdals de l’art contemporani”.