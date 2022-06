En funcionament, el nou ascensor públic que connecta l’Av. Príncep Benlloch i el Carrer Ciutat de Valls

La nova connexió vertical, que facilita la mobilitat dels vianants i millora la seguretat en un barri molt densificat i amb desnivells accentuats, es troba al costat del nou edifici d’habitatges destinats a persones amb risc d’exclusió social inaugurat aquest dijous.

L’ascensor públic que uneix l’avinguda Príncep Benlloch i el carrer Ciutat de Valls s’ha posat en funcionament avui coincidint amb la inauguració de Casa Aristot-Mora, el nou edifici de 22 habitatges, cedits per la Fundació Privada Armor, i destinats a persones amb risc d’exclusió social. Els pisos els gestionarà el Govern a través de l’Institut de l’Habitatge.

La nova connexió vertical, que s’ha construït annexa al nou edifici per part del mateix equip tècnic, afavorirà la mobilitat dels vianants tot superant una barrera com és la connexió entre l’avinguda Príncep Benlloch i el carrer Ciutat de Valls, un dels carrers més densificats de la parròquia i que presenta un desnivell accentuat.

L’ascensor uneix els dos carrers i minimitza el pas de persones en un tram especialment complex perquè el carrer i les voreres són molt estretes.

L’aparell, amb sortida al tram superior a la confluència dels carrers Ciutat de Valls i Bonavista, escurça els desplaçaments a peu utilitzant les diverses connexions verticals que hi ha a la parròquia, com l’ascensor de la Quirola que es troba a l’avinguda Príncep Benlloch i que connecta amb la zona de Tobira.

A més, la construcció d’un altre edifici situat uns metres més avall, a l’avinguda Santa Coloma, permetrà disposar a mig termini d’un altre ascensor fins al passeig del riu (Prada Motxilla, zona del Lycée). Això salvarà a peu i en pocs minuts l’important desnivell fins a Ciutat de Valls.

Conxita Marsol ha explicat que el Comú d’Andorra la Vella estudia altres indrets per a potenciar les connexions verticals. En aquest sentit, ha anunciat la construcció d’un petit ascensor per a salvar un desnivell de l’avinguda Meritxell cap al carrer Bisbe Príncep Iglesias per a les persones amb mobilitat reduïda.

El nou projecte és una acció més que impulsa el Comú d’Andorra la Vella per a millorar els desplaçaments en una parròquia que els darrers anys està guanyant espais de passeig i connexions verticals, i que potencia l’ús del transport públic pràcticament gratuït amb circuits freqüents.

La cònsol major ha volgut agrair públicament les facilitats per a fer realitat el projecte, tant per part de la Fundació Armor com de la propietat de la parcel·la, que es lloga durant 15 anys per 1.600 euros mensuals. Ha mostrat la satisfacció del Comú perquè finalment pugui ser realitat el projecte.