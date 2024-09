Els socialdemòcrates presenten la Llei a l’oblit sanitari

Les socialdemòcrates, Susanna Vela i Judith Casal (PS)

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha entrat avui dijous la Proposició de llei a l’oblit sanitari, que té com a objectiu que les persones supervivents de malalties com el càncer, l’VIH/SIDA i hepatitis C no siguin discriminats a l’hora de contractar assegurances, hipoteques i préstecs bancaris. La presidenta del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Judith Casal, i la presidenta suplent, Susanna Vela, han presentat el text als mitjans de comunicació, que consta de tres articles, una disposició addicional i dues disposicions finals.

El primer article de la llei estipula que no es pot discriminar a les persones que pateixen o han patit malalties com les esmentades anteriorment, així com que tampoc es pot denegar l’accés a la contractació una vegada han transcorregut cinc anys de la finalització del tractament sense recaiguda posterior.

La Proposició de llei de l’oblit sanitari també exposa l’anul·lació de les clàusules, estipulacions, condicions o pactes que excloguin una de les parts per haver patit VIH/SIDA, càncer o hepatitis C i no es podrà sol·licitar informació oncològica una vegada hagin passat cinc anys des de la finalització del tractament sense recaiguda posterior.

Els socialdemòcrates també plasmen al text que, en vuit mesos des de l’entrada en vigor de dita llei, el Govern ha de presentar davant la Comissió Legislativa de Sanitat “l’estudi de propostes en relació amb l’oblit sanitari referent als trastorns mentals per a valorar, si s’escau, implementar els eventuals canvis normatius que es desprenguin d’aquest”. Així mateix, s’estableix que l’executiu hagi d’aprovar les modificacions reglamentàries de la Llei d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances d’Andorra i de les normes pertinents per a fer efectiu el dret a l’oblit sanitari en un any des de l’entrada en vigor de la llei.