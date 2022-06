Els socialdemòcrates prefereixen mantenir l’edat de jubilació i no incrementar les cotitzacions

El grup parlamentari socialdemòcrata vol mantenir l’edat de jubilació als 65 anys i no incrementar les cotitzacions, segons han informat aquest dimecres el president Pere López, la presidenta suplent, Judith Salazar, i la consellera general Susanna Vela.

López ha explicat que les propostes del grup parlamentari socialdemòcrata aposten perquè el sistema sanitari es pugui finançar a través dels pressupostos de l’Estat i mantenir el nivell de les cotitzacions al 22% per a fer que els 10 punts de les cotitzacions de la Branca General -que actualment es divideixen en un 12% cap al sistema de pensions i un 10% que va al sanitari- es traspassin de manera íntegra a la de jubilació.

Una mesura que es faria progressivament en 8 anys i evitaria incrementar la cotització, fet que significaria una reducció dels salaris i un augment de la despesa de personal per a les empreses. “La diferència és important, en el sentit que els impostos són sempre de naturalesa progressiva, qui més té més paga, a diferència de les cotitzacions. Un increment de les cotitzacions produiria una reducció del marge empresarial per a tot tipus d’empreses i una reducció per a molts treballadors”.

El president socialdemòcrata ha destacat que una part de la factura també la poden pagar els visitants d’Andorra, no només les persones que tenen més poder adquisitiu, amb fórmules com per exemple un lleuger increment de l’IGI.

Pel que fa als requisits de les pensions, el grup parlamentari socialdemòcrata ha exposat que cal mantenir els 15 anys i que les més baixes, sempre que comptin amb 37 anys i mig cotitzats, tinguin garantit un import igual al del salari mínim mentre que les màximes siguin equivalents al 65% del salari mitjà (uns 3.700 euros aproximadament). Així mateix, les pensions més baixes actuals s’han de poder incrementar a través dels recursos del Fons de Reserva de Jubilació.

La consellera general Susanna Vela ha argumentat que l’edat de jubilació s’ha de mantenir en els 65 anys actuals, així com la jubilació anticipada als 61, perquè al mercat de treball “tenim persones amb carreres professionals molt llargues, que exerceixen treballs més manuals i menys qualificats”. Així doncs, els socialdemòcrates aposten per reduir la penalització del 7% actual a un 3%. “Allargar l’edat de jubilació no representa un benefici per al sistema i, en canvi, perjudica i molt als treballadors menys qualificats que ja tenen una esperança de vida més reduïda que els qualificats”.

Respecte a les pensions d’invalidesa o incapacitat, Salazar ha destacat que el càlcul d’aquestes s’ha vist afectada amb la modificació de la Llei de seguretat social i que ha suposat una pèrdua del 82% respecte al càlcul de la Llei el 2008. “No ens cansarem de reivindicar-la. Volem tornar a aquesta”. Pel que fa a la cura d’infants i/o persones dependents, els socialdemòcrates aposten perquè la cotització sigui el mateix salari mitjà que la persona havia percebut en el moment de deixar la feina.

Finalment, la proposta del PS apunta a que les pensions s’han de revaloritzar amb l’IPC i no perdre poder adquisitiu en relació al creixement econòmic en general i que, en el cas que l’increment del salari mitjà fos superior al de la inflació, el 50% del diferencial es destini a les pensions.