El Comú d’Encamp modifica el preu d’entrada a l’abocador del Maià per a facilitar-ne l’ús

El Comú d’Encamp ha aprovat aquest dimecres una modificació de l’ordinació que regula el preu d’entrada a l’abocament del Maià, de manera que el preu que s’aplicarà serà el mateix independentment de les tones de cada abocament.

Aquesta mesura, tal i com ha explicat la cònsol major, Laura Mas, s’ha pres amb la voluntat d’aportar “una de les diverses solucions que es poden aportar” pel tancament de l’abocament de Beixalís i “amb l’objectiu de facilitar-ne l’ús” i “evitar que els preus del sector de la construcció i especialment de l’obra pública és vegin incrementats pels costos d’abocament”

La modificació que ha aprovat el comú preveu que el preu, 4,20 euros per tona, sigui el mateix independentment del volum, per tant, “aquest fet beneficia principalment a les empreses més petites que no traslladen grans quantitats”.

Modificació del Pla d’Ordenació i Urbanisme de la Parròquia d’Encamp per facilitar el desenvolupament urbanístic de la parròquia

El consell de Comú ha aprovat també la primera modificació del Pla d’Ordenació i Urbanisme de la parròquia d’Encamp corresponent a la revisió del 2019 per tal d’adequar la normativa al reglament de construcció de Govern i adaptar diversos paràmetres a criteris més similars al de la resta de parròquies.

En aquest sentit, el cònsol menor, Jean Michel Rascagnères, ha explicat que l’objectiu era “posar el POUPE en coherència amb el reglament de construcció de govern”.

El consol menor ha posat alguns exemples dels canvis que s’han aprovat com la modificació del càlcul d’edificabilitat per a adaptar-lo al reglament de construcció de govern “per tal de no ser més restrictius que la resta de comuns i facilitar el desenvolupament urbanístic de la parròquia”.

Altres temes inclosos en aquesta revisió, són el fet que s’ha acotat per tal d’adaptar-se millor al paisatge, la construcció de murs de grans alçades en zones residencials o al centre de la ciutat. La modificació permetrà, que els acabats de les façanes, per tal d’incentivar l’aïllament exterior, es puguin fer amb arrebossats i pintura, que fins ara no era possible, fet pel qual encaria el cost de construcció.

I, per exemple, s’ha incorporat una carta de colors per a les façanes. Una altra de les modificacions incorporades, i en línia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i per tal de reduir l’impacte al medi, els nous vials no hauran de tenir una amplada mínima d’11 metres i s’adequaran al reglament d’urbanització, entre altres mesures.

S’adjudiquen les obres del nou vial d’accés a CRAMEA

El consell de comú d’aquest dimecres ha aprovat l’adjudicació de la construcció del nou vial d’accés al Centre residencial en alçada medicoesportiu d’Andorra (CRAMEA). La previsió és que les obres comencin al juliol i tinguin una durada de 12 mesos, per la qual cosa, les despeses corresponents s’assumiran amb una plurianual.

Laura Mas, ha recordat que “aquest és un projecte molt important que suma en l’estratègia de diversificació i consolidació com a destinació esportiva del Pas de la Casa”. L’empresa guanyadora del concurs ha estat Treballs Públics Unitas SAU per un import d’1,4 milions d’euros.

Videoactes dels consells de comú a partir de la tardor

El comú d’Encamp amb la voluntat d’incrementar la transparència i avançar en els processos de millora de l’administració electrònica ha adjudicat el concurs per proveir-se d’un sistema de vídeo actes, per als consells de comú, de manera que a partir de la tardor, quan s’haurà instal·lat, es podran seguir els consells de comú a través del web comunal i consultar les intervencions dels consellers en format audiovisual.