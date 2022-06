Els equips andorrans podrien jugar les competicions europees a l’Estadi Comunal

El Futbol Club Andorra plantejarà als equips andorrans que juguen competició europea disputar els partits de casa a l’estadi Comunal. A més, tampoc es descarta convertir la instal·lació en el camp d’entrenament de l’equip el pròxim curs. Des del comú d’Andorra la Vella asseguren que encara no tenen cap proposta sobre la taula.

Les obres a l’Estadi Nacional són la prioritat ara mateix per al FC Andorra. Una vegada tancat l’acord amb el rugbi, ara el problema són els equips andorrans que juguen competició europea. UE Santa Coloma, Atlètic d’Escaldes i Inter d’Escaldes compten amb el Nacional per jugar els partits com a local, però això endarreriria l’inici dels treballs. Per aquest motiu, els tricolors han plantejat l’opció de traslladar-los a l’estadi Comunal Joan Samarra.

Els pròxims dies hi haurà reunions per perfilar-ho, però el gran inconvenient és l’estat de la gespa. A hores d’ara caldria fer una adequació per deixar-lo llest, tot i que el poc marge complica molt les coses. De fet, hi ha un precedent de l’any 2010, on el mal estat de la gespa va portar la UEFA a suspendre el partit del FC Santa Coloma contra el Birkirkara. Això va comportar un 0 a 3 en contra i una multa de 10.000 euros. Una contrarellotge tenint en compte que el primer partit serà el 7 de juliol quan l’UE Santa Coloma rebi la visita del Breidablik i la setmana següent, l’Atlètic d’Escaldes jugui contra el Gzira.

L’Andorra també estudia la possibilitat de convertir el Comunal en el seu camp d’entrenament aprofitant aquesta situació. La gespa natural i la proximitat amb l’estadi Nacional converteixen la instal·lació en la millor opció, tot i que encara no hi ha confirmació oficial.