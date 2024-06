Els socialdemòcrates lamenten que “el SAAS tingui menys recursos econòmics per a cobrir vacants i baixes”

La consellera general socialdemòcrata, Susanna Vela (PS)

La presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, s’ha mostrat “sorpresa” amb les respostes que el Govern li ha fet arribat respecte les preguntes que va formular a l’executiu sobre la planificació i els recursos sanitaris del Servei Andorrà d’Atenció Sanitari (SAAS). Vela, qui fa aquestes valoracions com a primera impressió a l’espera de reunir-se amb la branca sanitària de l’USDA per a analitzar-les amb més detall, destaca que “sobta que hi hagi molts menys recursos econòmics per a cobrir baixes o vacants per un increment de les activitats” i que el pressupost hagi disminuït d’1.000.000 d’euros a 200.000 euros per enguany.

Pel que fa a la borsa de treball, de la qual “Govern afirma que no en tenen i que només es disposa d’un llistat de professionals per a cobrir imprevistos”, la presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata considera que s’hauria de fer una anàlisi per a crear-ne una amb igualtat, publicitat i concurrència, com ja fa per exemple el ministeri d’Educació: “És molt més igualitari fer una borsa de treball on tothom es pot presentar i pot optar-hi amb una sèrie de criteris i característiques”.

Sobre la resta de qüestions, la consellera general lamenta que “sempre estan en fase d’estudi i anàlisi, tal com es desprèn de situacions com la reducció de les guàrdies, les jubilacions anticipades o la cobertura de nous professionals sanitaris, sobre la qual no exposen les solucions que s’estan aplicant”, assenyala Vela.