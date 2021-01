Els sistemes de frenada

La capacitat que té un vehicle per frenar en el mínim espai possible determina en gran mesura la seguretat que ofereix als ocupants.

Els cotxes moderns ja incorporen de sèrie frens amb sistema antibloqueig (ABS), un mecanisme que va estrenar Mercedes-Benz el 1978, i que té com a objectiu evitar que les rodes es bloquegin.

Si un conductor frena de cop i no disposa d’ABS, encara que giri la direcció, el cotxe continuarà recte, i la col·lisió serà inevitable. Però, si porta ABS, el sistema s’encarrega que les pinces de fre mosseguin i alliberin els discos, ràpidament i de forma successiva, perquè les rodes no es bloquegin i la direcció continuï funcionant. Així, el conductor podrà canviar de carril mentre continua frenant a fons.

Però, el conductor d’un cotxe amb ABS ha de tenir clar que, per aturar el seu cotxe en cas d’emergència, ha de trepitjar el fre sense por i tan fort com sigui possible. Alguns conductors no ho fan, i per això bastants cotxes actualment porten un sistema d’ajuda a la frenada.

Pel que fa a com s’ha de frenar, el millor és fer-ho progressivament.

És freqüent escoltar que no s’ha de frenar en un revolt. En efecte és millor fer-ho abans d’arribar-hi, però si no hi ha més remei es pot trepitjar el pedal amb suavitat. No obstant això, els sistemes de control dinàmic d’estabilitat (ESP) eviten, la majoria de vegades, la pèrdua de la trajectòria.

Per Tot Sant Cugat