Els llibres de temàtica local triomfen a la Seu d’Urgell en el Sant Jordi més multitudinari

Celebració de Sant Jordi a la Seu d’Urgell, aquest diumenge (RàdioSeu)

La Seu d’Urgell ha viscut aquest diumenge el Sant Jordi més multitudinari dels darrers anys. En la línia de la resta de Catalunya, el bon temps, l’absència ja total de restriccions sanitàries i el fet que s’escaigués en diumenge han fet que la gent omplís el passeig Joan Brudieu, que per a l’ocasió oferia prop de quaranta parades, tant de llibres i roses com d’entitats locals, institucions i artesans.

Tal com ja és tendència des de fa uns anys, la venda de llibres ha estat molt repartida i amb peticions molt variades per part dels compradors, sobretot pel que fa a novel·les d’àmbit general. Tot i això, des de les llibreries de la ciutat han destacat la bona rebuda que han tingut les obres d’autors o temàtiques locals, ja fossin de la Seu, l’Alt Urgell o el Pirineu. Un àmbit en què enguany hi havia força novetats. Segons explicava a RàdioSeu Joan Marc Bordoll, de la Llibreria Purgimon, han tingut força èxit dues grans obres dedicades a la capital urgellenca que s’estrenaven enguany: La Seu d’Urgell (1977-2022). El batec de la ciutat, un extens recull de fotografies de Ricard Lobo acompanyat de textos d’Albert Villaró, i Història de la Seu d’Urgell Medieval, de Carles Gascón, que permet aprofundir en el passat de la ciutat.

També han tingut bona rebuda llibres que els seus autors havien presentat els dies anteriors a la Seu, com per exemple Andorra i la Guerra Civil espanyola, de Pau Chica; Les dones d’aigua i els homes de la corbata verda, de Marcel Fité; El que mai et vaig dir, de Noemí Rodríguez; De la pell del diable, de Jordi Jordana; Los dos castillos, de Mariana Vernieri; Shanghai Andorra, de Joan Peruga i Txema Díaz-Torrent; el conte La Quima i les Homilies d’Organyà, de Núria Oliva, o el poemari Alfabet de l’ombra, de Joan Graell, entre molts altres.

Molts d’aquests títols es donen a conèixer amb el catàleg que ha publicat un any més l’Associació Llibre del Pirineu i que ahir diumenge va exhaurir els exemplars que havien imprès per a la diada. El president de l’entitat, Isidre Domenjó, considera que això és tot un símptoma de l’interès actual de la població de la Seu i del Pirineu per llegir llibres que parlin del seu entorn més immediat. Al llarg del dia, diversos autors pirinencs van signar els seus llibres i van conversar amb els lectors, en un ambient més distès respecte de les aglomeracions que hi sol haver en ciutats més grans.

Pel que fa a l’altre protagonista de Sant Jordi, les roses, Meri Borrell explicava que aquesta jornada culmina una feina prèvia que inclou anar a buscar el gènere al Mercat de la Planta Ornamental de Catalunya, a Vilassar de Mar, i després treballar les flors, etiquetar-les i fer-ne el muntatge.

Des de la Floristeria Rosamont confirmen que la tradicional rosa vermella segueix sent amb molta diferència la més venuda, tot i que ja fa uns anys que s’ofereix una àmplia varietat per a tots els gustos. Així, per exemple, enguany hi havia la novetat de la rosa blanca amb purpurina o bé la de color salmó. A tot plegat s’hi afegeixen els diversos complements que ofereixen les floristeries.