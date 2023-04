‘Andorra i la Guerra Civil Espanyola’ i ‘Shanghai Andorra’, acaparen les vendes del Sant Jordi 2023

El cap de Govern en funcions, Xavier Espot, gaudint del Sant Jordi (SFGA)

El Dia Internacional del Llibre a Andorra, s’ha celebrat amb un Sant Jordi amb un balanç més que satisfactori sobretot per a les editorials del país i els autors que ja quedaran com els més venuts del 2023. Els núvols i la pluja van fer acte d’aparició diverses vegades al llarg del dia però res va impedir que aquest Sant Jordi hagi estat tot un èxit d’afluència de públic i de vendes.

Tot i la cortina d’aigua que va caure al migdia a la plaça del Poble es recollia satisfacció entre els paradistes de llibres. “Aquest matí ha estat molt bé perquè ha fet molt bon temps”, explicava la llibretera de Llibres i idees, Patrícia Manso. I és que en general tothom estava molt content. “Els de les editorials estaven contents, els autors i els venedors també”, assegurava la propietària de La Trenca, Haydée Vila.

Feia temps que no es recordava un Sant Jordi amb tanta eufòria, també per als autors andorrans que han estat els grans protagonistes. I és que tal com assegurava la directora de Cultura del Govern, Montserrat Planellas, és un any amb molta oferta. “Hi ha 20 llibres andorrans. Hi ha molta oferta, molt variada i em sembla que això és un al·licient”.

Sobre l’interrogant dels llibres més venuts, tots els paradistes tenien clara la resposta: ‘Andorra i la Guerra Civil‘ i ‘Shanghai Andorra‘.