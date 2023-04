Espectacular retorn d’Edgar Montellà a les Pujades de Muntanya

El pilot andorrà, Edgar Montellà, en plena acció (FotoEsport)

Edgar Montellà (Speedcar) va completar la XXIV Pujada a Callús – Sant Mateu de Bages, segona cita del Campionat de Catalunya de Muntanya, en la segona posició de la classificació absoluta a només 9 dècimes de Javi Rodriguez, el seu company en l’equip Pep Curses.

Després del llarg període sense competir, a més amb canvis de mecànica i equip, era lògic que existissin dubtes, Edgar el primer, i pensar que unes carreres d’adaptació serien necessàries per a treure el millor rendiment en el seu retorn als comandaments d’un Speedcar de l’equip Pep Curses.

Tots els dubtes van quedar dissipats després de la segona pujada d’entrenaments en la qual Montellà va aturar el crono en 2’42”021. Era evident, que en les pujades inicials ningú ensenya les seves millors cartes; no obstant això, la manera amb què el pilot andorrà va aconseguir aquest registre va fer variar l’objectiu. De ser l’inici d’un temps d’adaptació va passar a ser la possibilitat d’estar en un podi tot just començar.





La Pujada a Sant Mateu, un escenari conegut i climatologia favorable

Els punts quilomètrics del 0,750 al 5,750 de la carretera BV3003, la que uneix les localitats de Callús i Sant Mateu de Bages, amb un pendent del 6,18%, va ser una vegada més l’escenari proposat pels organitzadors, Moto Club Manresa, als prop de 80 equips que es van inscriure a la cursa. Un factor a favor de Montellà, un escenari conegut d’altres temporades.

Un altre factor que també resulta favorable per a la majoria dels pilots és que l’asfalt es mantingui sec. La Pujada Sant Mateu 2023, es va disputar amb la carretera seca malgrat que la previsió anunciava ruixats. En aquesta ocasió, el pronòstic no es va complir i el sol va brillar amb força.

En carrera, Edgar Montellà es va mantenir en la segona posició en les dues pujades, superat solament, per diferències mínimes, pel pilot canari amb el qual, en aquesta prova, va compartir assistència. “El ritme ha estat molt més alt del que m’esperava. L’equip Pep Curses ha treballat al 200% per a tenir la mecànica en òptimes condicions. El Speedcar ha anat de meravella, se’m fa difícil trobar quelcom no positiu al dia d’avui. Potser l’únic detall és que se’ns ha escapat una mica el Javi, però sabem on ha estat i el perquè. Amb tot el Javi no farà el català de muntanya, en principi no era el rival a batre durant la jornada d’avui. Així doncs, pensant en el Campionat de Catalunya el resultat ha estat més que perfecte”.

A més també va valorar de manera molt positiva tenir a l’equip que el va ajudar abans de l’aturada forçosa de fa nou mesos: “Sens dubte, tenir al meu costat al meu pare, al meu germà Marcel i a tota la família ha estat un gran suport”.

Una vegada superat el retorn amb nota, Edgar Montellà i el seu equip ja comencen a treballar pensant en la pròxima cita. Serà la Pujada a la Trona que es disputarà a mitjans de maig (dies 13 i 14), organitzada per V-Line Organization.