Títol: Els estels

Escriptor/a: GOLDSTYN, Jacques

Il·lustrador/a: Jacques Goldstyn

Traducció: Susana Tornero Brugués

Editorial: Joventut

Pàgines: 68

Edat: primers lectors

La nova proposta de Jacques Goldstyn ens arriba novament de la mà de Joventut. Abans havíem gaudit de títols com Azadah, a la mateixa editorial; Fer mitja, a Símbol Editors, o El meu gran arbre, a l’editorial Tramuntana.

La història és ben emparada per tota mena de narracions escrites o audiovisuals; parla de l’acceptació dels altres i el trencament de les barreres que imposen societats malaltisses que confien en la religió i les tradicions, o que purament i simplement cauen en la incomprensió i converteixen en odi tot allò que és diferent al nostre món. En Jacob és un nen apassionat per l’espai que viu al barri de Mile End, a Mont-real, i que té el somni de ser astronauta. Quan coneix l’Aisha, una nena amb qui comparteix la passió per l’espai, estableixen una gran amistat, però en descobrir-ho les seves famílies –bé, els seus pares (homes)– els negaran que es continuïn veient. Serà un cop molt dur que només el temps podrà curar.

Cal dir que en Jacob és de família jueva i l’Aisha és musulmana, però tothom pot imaginar realitats on es podrien viure casos similars, oi?

Els estels és un àlbum que empra la narrativa del còmic, o a l’inrevés. De fet, tots dos fan servir les mateixes eines per fer créixer la narrativa visual, i tant ens podem trobar dobles pàgines a sang o il·lustracions amb el text integrat com, en altres moments, bafarades i vinyetes. Val a dir que Goldstyn també és autor de còmics.

Amb Els estels ens trobem novament amb les aquarel·les, la tinta i les puntes seques per fer més expressius els colors, en un treball plàstic subtil, divertit, de traç lliure i desenfadat que ens connecta sovint amb l’obra de Sempé.

La història és tendra i suau, i malgrat no ser nova us deixarà amb un somriure, com quan mires una bonica nit plena d’estels. I a banda, ja que Goldstyn està per trencar estereotips, què tal si revisa la imatge de la bibliotecària, malcarada i antiga?

Hi ha un altre però, a més: en aquesta primera edició, les pàgines de la guarda inicial estan a l’inrevés.

Els estels va guanyar el Premi TD de literatura canadenca infantil i juvenil el 2020 i el Premi de les Llibreries del Quebec (categoria juvenil) el 2019, i està nominat a millor àlbum il·lustrat pel Premi Llibreter 2021.

Aquí podeu veure el llibre llegit i comentat pel mateix autor quebequès (està en francès): https://youtu.be/rYJ7Ts0dRi0

Per Sergi Portela / Clijcat / Faristol