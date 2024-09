Els diferents tipus d’ous: qualitat i criança

Mitja dotzena d’ous (Getty images)

Els ous són un aliment bàsic en moltes cuines d’arreu del món, però no tots els ous són iguals. Hi ha una àmplia varietat de tipus d’ous, ja que, segons la manera com es crien les gallines, pot afectar significativament la seva qualitat nutricional i també de forma especial el seu sabor.

Tipus d’ous

Ous de gallines en gàbia: Les gallines són criades en espais reduïts, dins de gàbies petites. Aquest tipus de criança permet una producció massiva i constant d’ous, però sovint es critica per les condicions de vida limitades de les gallines.

Ous de gallines a terra: Les gallines no estan en gàbies, sinó en un gran espai tancat on poden moure’s lliurement. Tot i que no tenen accés a l’exterior, les condicions són una mica més favorables comparades amb les gallines en gàbia.

Ous de gallines camperoles: Aquestes gallines tenen accés a l’exterior, on poden picotejar herba i insectes. Aquesta llibertat de moviment i dieta variada sovint resulta en ous amb un millor perfil nutricional i un gust més ric.

Ous ecològics: Les gallines camperoles ecològiques es crien seguint normes estrictes que prohibeixen l’ús d’antibiòtics i aliments transgènics. Aquest tipus d’ous són sovint considerats els més saludables i respectuosos amb el medi ambient.

Com es pot comprovar, el benestar de les gallines és un factor crucial que afecta la qualitat dels ous. Les condicions de vida de les gallines poden influir en el valor nutricional dels ous, així com en la seva seguretat i sabor. Les gallines criades en condicions òptimes, amb espai per a moure’s, una dieta equilibrada i accés a l’aire lliure, tendeixen a produir ous de millor qualitat.

Les bones pràctiques sanitàries també afecten, doncs redueixen el risc de malalties i la contaminació dels ous.