Els beneficis de la Regla dels 3 minuts

Un pare escoltant el seu fill (Getty images)

La Regla dels 3 minuts és un mètode que pretén animar a dedicar els primers tres minuts a escoltar i estar completament presents quan ens retrobem amb una persona estimada o, més concretament, quan arribem a casa i ens trobem amb els nostres fills o parella després d’una jornada laboral o d’estar separats durant unes hores. Això implica deixar de banda les distraccions (com el telèfon mòbil o altres preocupacions), establir contacte visual i mostrar interès genuí pel qual l’altra persona vol compartir.

Aquesta tècnica ha tingut una gran acollida en el camp de la criança. Sovint, els infants necessiten sentir que són escoltats i que tenen l’atenció plena, especialment després d’un dia d’escola o d’una activitat que els hagi mantingut allunyats dels seus pares. Quan hi ha el retrobament amb ells, aquests primers minuts són crucials per a crear una connexió emocional forta. Si els pares dediquen aquests tres minuts a escoltar els seus fills amb atenció, és més probable que aquests se sentin segurs, valorats i més predisposats a compartir les seves emocions.





Els beneficis generals que aporta la Regla dels 3 minuts, són:

Millora de la comunicació: Els primers minuts d’una conversa sovint determinen el to que prendrà la resta de l’intercanvi. Si aquests minuts es dediquen a escoltar de manera activa i atenta, es facilita una conversa més fluida i honesta.

Fortalesa del vincle emocional: La sensació de ser escoltat i valorat incrementa la seguretat emocional i el sentiment de confiança, tant en nens com en adults.

Reducció de l’estrès i l’ansietat: El fet de saber que, com a mínim durant aquests tres minuts, podem comptar amb l’atenció completa d’algú, pot reduir l’ansietat i les tensions acumulades al llarg del dia.

Facilita la resolució de conflictes: Quan les persones se senten escoltades, és més fàcil gestionar les emocions i abordar els problemes des d’una perspectiva més calmada i racional.

La regla, també es pot aplicar en altres contextos, com les relacions de parella, l’amistat o les interaccions laborals. Al lloc de treball, per exemple, prendre uns minuts per a escoltar activament un company pot millorar la col·laboració i evitar malentesos. En les relacions de parella, aquesta tècnica pot ajudar a mantenir una connexió emocional constant i a evitar que els problemes quotidians passin desapercebuts.