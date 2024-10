Qui són els groomers i com preveure la seva acció

El grooming està considerat un delicte greu (Getty images)

Un groomer és una persona que estableix una relació de confiança amb una víctima, generalment menor d’edat, amb l’objectiu de manipular-la, enganyar-la o abusar-ne sexualment. Aquest terme prové de l’anglès “grooming” i es refereix a un procés de preparació en què l’agressor fa servir tàctiques psicològiques per a acostar-se emocionalment a la víctima.

El grooming sol començar de manera subtil, a través d’una relació aparentment innocent. Pot començar en plataformes en línia, com ara xarxes socials, jocs en línia o fòrums, on el groomer busca contactar amb menors vulnerables. El procés d’un groomer sovint segueix un patró en diverses fases:

Captació d’atenció: El groomer s’aproxima a la víctima amb amabilitat i interès. Pot començar oferint regals, elogis o atenció especial per a guanyar-se la seva confiança.

Establiment de confiança: Un cop ha guanyat la confiança de la víctima, el groomer intenta aïllar-la, fent que confiï cada cop més en ell i menys en la seva família o amics. Aquesta confiança sovint es basa en converses privades o en compartir secrets.

Manipulació emocional: Aquí, el groomer pot començar a manipular la víctima emocionalment, fent-li creure que tenen una relació especial o que és normal parlar o compartir contingut sexual.

Abús i explotació: En la fase final, l’agressor pot pressionar la víctima perquè comparteixi fotos o vídeos comprometedors o, fins i tot, per a una trobada física. Si la víctima es resisteix, el groomer pot utilitzar amenaces o xantatge emocional.

L’objectiu principal d’un groomer és l’explotació sexual de la víctima, tot i que també es poden donar altres tipus d’abús, com ara extorsió o manipulació. A més de les greus conseqüències psicològiques i emocionals per a la víctima, el grooming pot tenir repercussions legals, tant per a l’agressor com per la difusió de contingut íntim.

És important que tant els menors com els adults siguin conscients dels perills que puguin sorgir en línia, i es prevengui mitjançant:

Educació: Caldrà assegurar-se que els nens i adolescents entenen els perills de parlar amb desconeguts a internet i que són conscients de no compartir informació personal o íntima en línia.

Supervisió: Els pares o tutors han de supervisar de manera adequada l’ús de dispositius electrònics i l’accés a les xarxes socials o altres espais en línia on els menors puguin ser vulnerables.

Comunicació: Mantenir una bona comunicació entre pares i fills és clau per a detectar qualsevol canvi de comportament que pugui indicar que estan sent víctimes de grooming.

El grooming és un delicte greu, i si es detecta o se sospita que un menor està sent víctima, cal actuar immediatament, informant les autoritats competents per a protegir la seva seguretat i benestar.