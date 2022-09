Els andorrans Four Flags posaran música al 115 d’Andorra Telecom

Andorra Telecom seguirà comptant amb artistes del país per a posar música als segons d’espera del telèfon d’atenció al client, el 115. A partir d’avui dilluns, 12 de setembre, el grup que escoltaran els clients quan truquin a aquest telèfon serà Four Flags, i concretament el tema “Finding Out”.

Carles Casadevall, portaveu d’Andorra Telecom, explica que “com ja vam fer amb la música que teníem fins ara, amb els Hysteriofunk i el seu tema “Lee Marvin”, intentem donar-li un toc diferent a aquests petits moments d’espera en les trucades al 115, donant visibilitat a artistes del país que fan molt bona música i que s’han mostrat interessats per la iniciativa. Buscàvem un tema amb un ritme concret i amb Finding Out crec que l’hem aconseguit”.

Per la seva banda, Riccardo Sandrini, cantant de Four Flags, comenta que “quan vam veure la petició que Andorra Telecom va fer a l’associació de músics d’Andorra (ASMA), ens va encantar la idea i de seguida vam enviar un parell de propostes. Tot el que ens ajudi per a donar a conèixer la nostra música ens va genial i és d’agrair que empreses com Andorra Telecom compti amb els músics d’Andorra”.