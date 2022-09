Formació en digitalització comercial adreçada a comerços i negocis de la Seu i comarca

Organitzada per l’àrea de Comerç de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i Promoció Econòmica del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, i finançat pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, els propers dijous 15 i divendres 16 de setembre, de dues del migdia a quatre de la tarda, al CETAP, tindrà lloc la formació ‘Xarxes Socials: Instagram, Facebook per la teva empresa’, a càrrec d’Ester Barqué.

Aquesta formació té com a objectiu aprofundir en la importància de la gestió de les xarxes socials per als comerços i negocis, on la digitalització comercial és considera una necessitat i una eina de difusió molt potent.

La formadora d’aquest curs és Ester Barqué Setó, community manager, dinamitzadora i formadora en xarxes socials: https://esterbarque.com/

El curs s’ofereix de manera gratuïta i serà en format pràctic i adaptat a les persones assistents. Per a participar-hi cal fer inscripció prèvia a: www.bit.ly/CETAP2022