Els alumnes podran tornar a les aules el 2 de juny

Després de diverses reunions per tractar la reobertura de les escoles, el Govern ha decidit que els alumnes que ho vulguin podran tornar a classe el 2 de juny. No estan inclosos els menors de 6 anys.

Pel que fa a l’obertura dels centre de formació professional i batxillerat serà decidida per cada sistema educatiu.

Hi haurà un màxim de 15 alumnes per aula. No es mouran d’aquesta per rebre les classes, on se seguiran protocols com mantenir una distància de 2 metres. Es prioritzarà la formació a aquells alumnes que estiguin en final d’etapa, tant de primària com de secundària.

L’organització i horaris seran decidits per cada centre escolar, així com si obren els menjadors en funció de la disponibilitat de personal i espai.

El transport escolar no funcionarà aquest juny i es mantindrà i ampliarà el servei de guarda d’infants. Actualment, hi ha més d’un centenar d’infants que s’hi acullen.