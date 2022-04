Els 6 refugis de muntanya amb encant a les Terres de l’Ebre

Us proposem sis espais ben propers perquè pugueu explorar la natura de les Terres de l’Ebre de primera mà. Que gaudiu de l’aire pur als pulmons i de la sensació d’endinsar-vos de ple en un ecosistema que encara no ha estat assaltat per la mà de les persones.

1. Refugi Mont-Caro de la UEC

“Quan arribes aquí, entres en una altra dimensió”, diu en Pere, només començar a parlar amb ell a la terrassa del refugi. “Dona la sensació que estàs als Pirineus”, comenta en Pere, Aquesta casa de parets de pedra apareix com de sobte entre el bosc i ha estat tradicionalment un clàssic de l’excursionisme a casa nostra. Lloc de pas de molts excursionistes vinguts d’arreu, fins i tot d’altres països europeus, ja que forma part de l’itinerari que recorre el Sender de Gran Recorregut GR 7, ha rebut generacions i generacions de visitants, estades escolars i persones amb ganes de gaudir de la natura en estat pur. Es troba a 1100 metres i et podem assegurar que la benvinguda i l’acollida és d’allò més familiar. Els amfitrions et guiaran amb les rutes que pots fer-hi a la vora.

2. Alberg dels Ports (Paüls)

Paüls és un preciós mirador als Ports de Beseit. Un poble de pendents pronunciades on sempre s’hi respira aquell ambient de lloc apartat, insòlit, fora de tota civilització. Moltes de les cases de Paüls tenen dues portes al carrer, per les quals s’accedeix a plantes diferents. És el cas d’aquest alberg que té capacitat per a 49 persones, en habitacions de 8 places amb bany incorporat. Està envoltat de bosc i natura i des d’allà es poden iniciar rutes a peu o en bicicleta, sigui per camins, la ruta dels Estels del Sud; o per la Via verda que passa per Paüls.

3. Refugi de la Font Ferrera (La Sénia)

Un dels més recomanables ja que està molt ben equipat i enmig d’una natura imponent. A l’extrem sud-oest del massís dels Ports, ben a prop del Tossal d’en Cervera, s’hi ubica el refugi Font Ferrera, un edifici que des de l’any 1997 funciona com a refugi guardat. És accessible per pista des del poble de Fredes i punt de pas del GR 7, forma part de la travessa Estels del Sud, que recorre tot el massís dels Ports, una de les muntanyes més boniques i sorprenents del país. Està obert tot l’any però s’ha de reservar per dormir i menjar.

4. Mas de la Coixa (Móra la Nova)

En aquest cas, no estarem parlant d’un refugi ubicat al mig del bosc però si d’un espai molt ben equipat des d’on descobrir una comarca encara inexplorada. El Mas de la Coixa és una masia –inclosa a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya– convertida en alberg l’any 2000. És una instal·lació totalment nova, còmoda i ideal per a desconnectar. Segons com, podria semblar un gran monestir allunyat del món. Des de l’alberg es poden desenvolupar excursions o visites guiades a espais emblemàtics de la Ribera d’Ebre com la Reserva de Sebes.

5. Els Olivers (Horta de Sant Joan)

Un lloc encantador i familiar, perfecte per endinsar-te en l’aprenentatge de les coses més properes. Aquesta casa de colònies on pots quedar-te també a dormir en habitacions privades és un projecte familiar que sempre ha tingut en compte l’ús de l’entorn com un recurs per a l’aprenentatge. Segons la seva propietària actual, Els Olivers és una casa de colònies que intenta provocar canvis. “Entre el meu pare i jo intentem formar equips amb més gent que constantment tingui la preocupació, o almenys la curiositat, de despertar els infants adormits amb la tecnologia o d’estimular els adolescents que creuen que la pintura és avorrida” explica.

6. Refugi Terranyes (Arnes)

Aquest és un dels refugis més salvatges de tots els que us proposem. Lluny de la civilització i sense custòdia permanent. El refugi es troba a la plana de les Terranyes, a una altitud de gairebé mil metres i dins del Parc Natural dels Ports. Té una capacitat d’unes vint places, tot i que sense lliteres, i no està guardat. Això sí, disposa d’una xemeneia per refugiar-nos del fred de muntanya. Des del terme municipal d’Horta de Sant Joan s’ha d’anar fins a l’àrea de la Franqueta i allí agafar la pista forestal que surt a la dreta fins al coll de Miralles, on s’ha de deixar el cotxe. Després s’ha de seguir a peu 1 hora aproximadament per un sender senyalitzat que arriba fins al refugi.

Per www.surtdecasa.cat