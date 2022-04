Títol: Vikingos: Valhalla

Durada: 52 min.

Gènere: Drama , històric, acció

Creació: Jeb Stuart

Intèrprets: Sam Corlett, Frida Gustavsson, Leo Suter

Temporades: 3 Capítols: 8

Sinopsi:

Vikingos: Valhalla és una seqüela de la sèrie Vikingos. Ambientada 100 anys després de l’original, segueix grans víkings famosos com Leif Erikson, Freydis, Harald III de Noruega i Guillem I d’Anglaterra, que descendia dels vikings.

Tant ells com molts altres lluiten per sobreviure en una Europa amb un canvi i evolució constant, per la qual cosa cal forjar nous camins. Els exèrcits vikings decideixen reunir-se a Kattegat per planejar venjar-se d’una massacre a Anglaterra.

No obstant això, els germans Freydis i Leif tenen al cap un altre tipus de represàlia. Leif s’uneix a Harald i Canut durant el setge de Londres per salvar la vida a Freydis. D’altra banda, la reina Emma envia el fillastre Edmond a la recerca de l’ajuda d’un aliat.