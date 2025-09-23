El Talentejant d’Arts Escèniques celebra la seva 9a edició per a donar veu al talent jove del país

El departament de Joventut del Comú d’Escaldes-Engordany dona el tret de sortida a la 9a edició del concurs Talentejant d’arts escèniques, una iniciativa que pretén donar als joves del país i amb inquietuds artístiques l’oportunitat de mostrar el seu talent sobre l’escenari. El certamen va adreçat a joves d’entre 12 a 30 anys que quedaran classificats en dues categories (dels 12 als 17 anys i dels 18 als 30 anys). Dins de cada categoria es contemplen dues subcategories, l’individual i grupal, en les quals es valoraran les disciplines de dansa, cant, esquetx i performance que comptaran amb premis d’entre els 100 i 400 euros.
Els interessats ja poden fer la seva inscripció fins al 15 d’octubre, a través del web del Comú www.e-e.ad. A partir d’aquí, s’establiran diferents dies per a fer els assajos generals i els càstings en què un jurat format per a diferents professionals de l’àmbit escènic decidirà qui passa a la gala final. Aquesta tindrà lloc el 25 d’octubre, a la sala Prat del Roure i serà la que determinarà la guanyadora o guanyador de cada categoria. Amb tot, cal recordar que el temps de cada actuació, tant individual com grupal, serà de 15 minuts com a màxim.
Per a més informació, les persones interessades poden adreçar-se al departament de Joventut del Comú d’Escaldes-Engordany.