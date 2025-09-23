Arrenca el Cicle de Perfeccionament Professional 2025-2026 amb cinc propostes formatives

La Universitat d’Andorra (UdA) reprèn aquest octubre el Cicle de Perfeccionament Professional (CPP), un programa de formacions presencials de curta durada adreçat principalment a estudiants universitaris i professorat, però que s’obre a qualsevol persona interessada en la matèria. El cicle arrenca amb cinc propostes formatives en els àmbits de l’educació, l’empresa i la comunicació, que abordaran matèries com la intel·ligència artificial, les empreses familiars, les presentacions orals o el TDAH.
El primer seminari tindrà lloc el 7 d’octubre i porta per títol “De la teoria a la pràctica: aplica solucions d’intel·ligència artificial amb disseny universal d’aprenentatge”. Va destinat principalment a docents en actiu o en formació, i l’objectiu és proporcionar-los eines d’IA educativa per a fomentar un ensenyament inclusiu i personalitzat.
La segona proposta, programada per al 30 d’octubre, aportarà el coneixement i la capacitat de donar resposta a les singularitats pròpies d’una empresa familiar, per a promoure la seva continuïtat de manera sostenible i competitiva.
El 6 i el 13 de novembre s’oferirà la formació “TDAH 360: reptes, desafiaments i oportunitats amb acompanyament conscient”, pensat per a ajudar a entendre millor què implica viure amb un trastorn de dèficit d’atenció i hiperactivitat i com acompanyar-lo des del món educatiu.
A continuació s’ha programat una nova edició del seminari “L’art de parlar en públic: bases per a una comunicació fluida” per a millorar les habilitats comunicatives i donar eines per a fer bones presentacions en públic.
Finalment, l’última proposta es titula “Entre la fascinació i el vertigen. Com ens sentim davant de la IA” que s’endinsarà en l’impacte emocional que genera aquesta transformació tecnològica i identificar les pors, ansietats i frustracions que pot provocar.
Totes les formacions s’impartiran en format presencial a la Universitat d’Andorra i tenen una durada d’entre 4 i 8 hores. La inscripció es pot fer en línia a través de la pàgina web de l’UdA.
El Cicle de Perfeccionament Professional és un programa de formació continuada de l’UdA que es va iniciar l’any 1996 amb la voluntat d’anar més enllà de l’ensenyament reglat i difondre el coneixement entre la societat andorrana en general. Compta amb la col·laboració de la fundació d’una entitat financera del país, que finança un 20% de la matrícula amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament i al progrés social.