El talent de Marta Knight obre, aquest divendres, la temporada de l’Auditori Nacional

Música de quirats amb Marta Knight a l’Auditori d’Ordino (Arte Concert)

La temporada de l’Auditori Nacional d’Andorra, a Ordino, s’obrirà amb un dels talents emergents del país, Marta Knight. La jove artista ha recorregut un bon nombre d’escenaris i ha captivat tant el públic com la crítica. Gràcies al seu indie rock i folk tan personals i a l’habilitat per a compondre melodies extraordinàries, s’ha forjat un nom a l’escena independent i se l’ha comparat amb alguns dels seus artistes preferits: de Sharon van Etten a Oasis, i de Nick Drake a Lana del Rey. Marta Knight s’estrenarà al Principat a l’Auditori Nacional, avui divendres, dia 10 de febrer, a les 21.30 hores. Compte perquè no se li veu aturador.

Peterloo Heroes (2017), un primer EP de cinc cançons a guitarra i veu, ja anunciava que alguna cosa molt especial anava prenent forma. Després va arribar el single Resurrection (2018), el seu primer treball amb banda i un pas cap a un so i una composició que avui ja superen de llarg el milió de reproduccions

a Spotify.

L’any passat, Marta Knight va presentar el seu primer i esperat LP, Strange Times Forever, al Mercat de música viva de Vic, al BIME de Bilbao, a l’Eurosonic d’Holanda, a l’SXSW dels Estats Units i al Focus Wales del Regne Unit. Strange Times Forever representa un salt cap endavant en una carrera que serà, sens dubte, brillant.

A l’organització els fa molta il·lusió que aquesta jove promesa del panorama musical s’estreni per primera vegada al Principat i ho faci a l’Auditori Nacional!

. Marta Knight: guitarra i veu

. Jossip Ramos: guitarra i sintetitzador

. Carlos Ramos: baix

. Ferran Alemany: bateria