El somni d’una nit a Banyoles

Visitants al Parc Neolític de la Draga, a Banyoles (Surtdecasa.cat)

L’Oficina de Turisme de Banyoles ha llençat la campanya ‘Allotja’t a Banyoles’ per a promoure les pernoctacions al municipi, capital de la comarca del Pla de l’Estany. Tothom qui faci una reserva fins al 31 de desembre podrà omplir un formulari amb el qual rebrà un full de descomptes i avantatges en els diferents establiments participants, com rutes amb bicicleta, amb un trenet, entrada al Museu Darder, al Parc Neolític de la Draga o al molí de la Farga, entre d’altres.

Amb aquest cupó es podrà optar a descomptes en diferents activitats cicloturístiques, d’oci, així com en restaurants. Com expliquen els propis banyolins, Banyoles és una de les ciutats amb més qualitat de vida de Catalunya, per tant, es un bon lloc per a passar una nit relaxada, despertar-se amb un bon esmorzar, i passejar per alguns dels seus atractius naturals, com pot ser el famós estany.

De fet, fa 80.000 anys que això és així, com ho demostra la resta arqueològica més antiga que s’hi ha trobat, la famosa mandíbula de Banyoles. Els següents que ho van tenir clar van ser els agricultors i ramaders que es van assentar a la Draga, vora l’Estany, fa uns set mil anys, durant el Neolític. Allà van deixar nombrosos vestigis que permeten viatjar en el temps i imaginar com es vivia en aquell terreny pantanós format per l’Estany de Banyoles i els estanyols que l’envolten.

Banyoles no és costa ni muntanya; no vol ser com Girona, la capital; no enveja els atractius de les comarques veïnes. La singularitat rau en la combinació d’un espai natural únic i un nucli urbà vibrant de cultura i sense cotxes, farcit de comerços emblemàtics, edificis històrics, horts, recs i rentadors. Consisteix en una combinació de paraules particular: de Banyoles, que no només s’aplica a tots aquests aspectes tangibles -les pesqueres de Banyoles, les regates de Banyoles, el mercat de Banyoles, la plaça Major de Banyoles, el xuixo de Banyoles, les botigues de Banyoles, les bicicletes de Banyoles-, sinó també als intangibles -el monstre de Banyoles, la boira de Banyoles, les tradicions de Banyoles o el parlar de Banyoles-, entre d’altres.

A Banyoles s’hi respira esport, salut, tranquil·litat i història, però sobretot s’hi respira un talent particular, que de vegades frega l’excentricitat. Talent professional, artístic, artesanal i personal que ha donat lloc a una llista de personalitats en la qual destaquen noms coneguts, però també persones anònimes que contribueixen a dotar Banyoles d’aquest caràcter singular: el caràcter de Banyoles.





Per www.surtdecasa.cat