Títol: El sol i els planetes

Escriptora: Patricia Geis

Il·lustradora: Patricia Geis

Editorial: Combel (Casals)

Pàgines: No especificat

Edat: A partir de 5 anys

Un llibre pop-up per als amants de l’espai, amb informació actualitzada en solapes sorprenents sobre els cossos celestes, per a entendre d’una forma molt pràctica i experimental com funciona el sistema solar i com rebem els seus efectes en la nostra vida quotidiana a la Terra.