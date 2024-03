Eslovènia mostra ple suport en el procés d’Associació d’Andorra amb la UE

Marko Štucin, Xavier Espot i Landry Riba (SFG)

El cap de Govern, Xavier Espot, la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, i el secretari d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba, s’han reunit aquest dimecres amb el secretari d’Estat d’Afers Europeus, Diplomàcia Econòmica, Drets Internacionals i Protecció d’Interessos d’Eslovènia, Marko Štucin.

La visita ha permès informar de primera mà a l’estat membre de la Unió Europea (UE) quin és l’estat actual de redacció i validació del text d’Acord d’associació entre Andorra i la UE. En aquest sentit, Štucin ha mostrat el ple suport d’Eslovènia per a l’assoliment de forma satisfactòria d’aquest procés, iniciat fa anys per Andorra.

Així mateix, amb el secretari d’Estat també s’han tractat temes d’interès bilateral i de suport mutu en els organismes internacionals per a reforçar els llaços de cooperació, tenint en compte les similars característiques entre els dos països. Cal remarcar que Andorra considera Eslovènia com un país prioritari i s’ha acordat desenvolupar concretament el memoràndum de cooperació signat l’any 2014, en particular pel que fa a l’intercanvi de bones pràctiques de cara a la integració del cabal comunitari.

Durant el matí, Štucin ha celebrat una trobada amb agents econòmics i socials del país on els ha explicat l’experiència al mercat interior d’Eslovènia, i els seus resultats després de 20 anys com a Estat membre de la UE. El secretari d’Estat d’Eslovènia també ha estat rebut a Casa de la Vall pel Síndic General i ha mantingut una reunió de treball amb Andorra Business. També ha fet una visita cultural a la Casa d’Areny Plandolit.