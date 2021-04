El Restaurant Tàpies, reconegut amb dos sols a la Guia Repsol 2021

El Restaurant Tàpies, de l’Hotel El Castell de Ciutat, ha estat inclòs un any més a la Guia Repsol. La nova edició 2021, que s’ha presentat aquesta setmana, distingeix l’establiment urgellenc amb 2 sols, la segona millor qualificació del sistema de classificació d’aquesta guia gastronòmica, en la qual la màxima categoria és la de 3 sols.

D’aquesta manera, alhora, el Tàpies és l’establiment que obté la millor nota pel que fa a tots els de l’Alt Pirineu i Aran que hi han estat inclosos. Pel que fa a la resta de restaurants catalans de cuina de muntanya, el que obté més reconeixement és novament Les Cols, d’Olot (Garrotxa), un dels únics onze restaurants catalans que obtenen els 3 sols. D’aquesta mateixa comarca també destaca Ca l’Enric, de la Vall de Bianya, que com el Restaurant Tàpies obté 2 sols, la mateixa qualificació de què disposa Els Casals, de Sagàs (Berguedà).

Quant a la categoria d’1 sol, la principal novetat d’enguany és la incorporació del Gaig-Torre del Remei, el nou restaurant de Bolvir impulsat per Carles Gaig. El reconegut cuiner barceloní -que l’any 2019 va oferir una sessió a la Fira de Sant Ermengol, a la Seu d’Urgell- ha estrenat aquest any passat el seu nou projecte culinari a la Cerdanya. El local forma part del prestigiós hotel Mercer-Torre del Remei, de cinc estrelles-gran luxe.

Entre els restaurants que mantenen la categoria d’un sol, hi ha el Fogony de Sort (únic establiment de l’Alt Pirineu amb Estrella Michelin), juntament una seixantena més d’establiments catalans, entre els quals hi ha Casa Irene (Arties), L’Estany Clar (Cercs) i La Fonda Xesc (Gombrèn). Pel que fa a la resta de restaurants amb un sol, predominen els ubicats a Barcelona o a les comarques de Girona.

Can Boix de Peramola, entre els restaurants recomanats

Finalment, a l’apartat de restaurants “recomanats”, s’hi ha inclòs desenes de projectes catalans entre els quals, del Pirineu, hi apareixen Can Boix (Peramola), Ambassade (Llívia), La Formatgeria (Llívia), Ca la Núria (Bellver de Cerdanya), Cal Jet-Bistrot de Muntanya (Ger), La Sal Gorda (Arties), Ticolet (Baqueira-Beret) i Terra (Berga).

Restaurants amb 3 sols

Quant a les propostes catalanes que han obtingut 3 sols, a banda de Les Cols d’Olot, hi apareixen set restaurants de Barcelona: Àbac, Alkimia, Hermanos Torres, Disfrutar, Lasarte, Tickets i Via Veneto. També obtenen la màxima qualificació El Celler de Can Roca (Girona), Can Jubany (Calldetenes, Osona) i Miramar (Llançà, Alt Empordà).