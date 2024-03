El registre de dominis “.ad” serà totalment en línia

Un ordinador portàtil i un telèfon mòbil (SFG)

El Govern ha aprovat aquest dimecres dos nous reglaments per a establir els nous processos de registre de noms de domini “.ad” així com el procés de transició i obertura de registres d’aquests dominis. La voluntat d’aquest canvi rau en la necessitat d’establir un nou sistema per a la gestió del registre dels noms de domini d’Internet sota el codi de país corresponent a Andorra (.ad) més modern, segur, flexible i eficaç, que garanteixi un equilibri adequat entre la confiança i la seguretat jurídica en els criteris d’assignació de noms de domini .ad i que facilitin el desenvolupament de l’economia digital a Andorra.

És per aquest motiu que el nou procés serà totalment digital. A partir del 22 de maig el registre de dominis .ad es gestionarà íntegrament en línia, oferint una gestió més còmoda a les empreses andorranes, i altres entitats interessades, a tenir una presència digital.

La regulació aprovada aquest dimecres, i proposada per Andorra Telecom, permet gestionar el registre dels noms de domini “.ad” preveient la validesa dels noms atorgats amb anterioritat. Així, tal com marca la nova normativa, serà necessari comptar amb un registrador acreditat. Alguns dels mandataris i/o proveïdors de serveis encarregats de la gestió dels dominis podran ser registradors acreditats.

Pel que fa a la vigència i renovació del domini, s’estableix que els existents expiraran en el moment que els hi correspon segons la seva darrera renovació o registre inicial (dos anys a partir d’aquella data). Totes les renovacions subseqüents es faran, per defecte, per períodes d’un any (el titular podrà optar per períodes anuals addicionals fins a un màxim de 10). El preu de la renovació el fixarà cada registrador. El canvi de domini no té cap efecte advers al contingut de la web o a altres serveis associats. Tampoc es perdrà l’antiguitat o drets sobre el nom del domini.

Marc Rossell i el director d’Internacional d’Andorra Telecom, Joan Marc Lauga, han valorat positivament aquest canvi que representa agilitzar el procés, que s’ha treballat de forma conjunta entre la parapública i l’Oficina de Marques del Principat d’Andorra (OMPA). Per a més informació i per a gestionar els dominis existents o registrar-ne de nous, es recomana posar-se en contacte amb els registradors oficials que es poden trobar al web https://www.domini.ad.