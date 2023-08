El punt lila tanca la festa major d’Andorra la Vella amb un possible assetjament

El punt lila a la festa major d’Andorra la Vella (Creu Roja)

La festa major d’Andorra la Vella que ha acabat ahir dilluns, comptava també amb un dispositiu de punt lila de Creu Roja. Com sempre, aquest punt lila estava integrat per una infermera, una tècnica social, així com un binomi de voluntàries, encarregades de vetllar per al bon desenvolupament i una festa lliure de violència masclista.

El punt va estar operatiu els quatre dies, entre les onze de la nit i les quatre de la matinada, i va haver d’actuar la nit de divendres per a un possible assetjament. De nou, el punt lila va aconseguir la seva principal missió, estar sobre el terreny i a prop de les possibles víctimes, així com conscienciar i sensibilitzar el públic assistent sobre la violència masclista i LGTBIQ+fòbia. Com en les precedents festes majors, diferents persones s’han apropat a la carpa situada al costat de La Llacuna, per a lloar la presència de les tècniques i del dispositiu.

La setmana vinent, el dispositiu es desplaçarà a Encamp els dies 14, 15 i 16 d’agost per la festa major de la localitat i també s’ha confirmat que, igualment, serà present el primer cap de setmana de setembre a la Cortinada i, per ara, tancaria així el dispositiu de l’estiu a les festes majors.