El PS recorda al Comú d’Encamp que està obligat a respectar la normativa lingüística

Els consellers del Partit Socialdemòcrata + Independents d’Encamp, David Rios i Enric Riba, han recordat que les institucions estan obligades a impulsar l’ús del català i a respectar la normativa lingüística. Ho han fet tot posant tres exemples on la corporació no l’ha tinguda prou en compte, o “no s’hi presta suficient atenció”: l’aplicació de l’UClic està en castellà, parts de la web de la cursa OTSO també, i la informació que donen els parquímetres està en català i castellà, quan si es vol oferir el castellà també s’hauria de fer amb el francès i l’anglès.

Així, el líder de PS+Independents d’Encamp, David Rios, ha insistit que allà on aparegui el logotip del Comú cal que vetllar pel correcte ús del català i el compliment de la normativa. “Com a institució pública estem obligats a utilitzar-lo correctament i impulsar el seu ús”, ha manifestat. En aquest sentit, els socialdemòcrates han comentat que, en el cas dels parquímetres “entenem que si s’hi posa el castellà també seria correcte posar-hi el francès i l’anglès, per fer-ho més internacional, i si no hi ha espai seria interessant deixar-ho només en català”. Pel que fa a l’aplicació per fer les reserves de l’UClic, aquesta està en castellà, i s’ha demanat al Comú que es presti ràpidament a que estigui traduït al català. I en relació a la cursa OTSO, en la qual el Comú “ha apostat fortament”, fent un patrocini “important”, a la pestanya de català de la pàgina web “apareixen algunes parts en castellà”.

“Demanem que amb això es tingui cura, perquè el Comú està obligat a respectar la normativa de la llengua i la llengua oficial és el català i hem de treballar en això”, ha conclòs Rios.

D’altra banda, i respecte a la pregunta formulada pels consellers socialdemòcrates sobre l’estat d’avançament de l’estudi sobre la graella salarial dels treballadors del Comú d’Encamp, ni Rios ni Riba s’han mostrat satisfets amb la resposta. En aquest sentit, han recordat que fa 10 mesos que es va encarregar la feina i consideren “un xic exagerat”, en paraules de Riba, que amb aquest termini encara no es pugui oferir una data d’acabament dels treballs. A més, Riba ha apuntat que ja hi havia una base sobre la qual treballar i que no s’havia de fer tot des de zero. De la mateixa manera, els consellers de PS+Independents d’Encamp han expressat sorpresa pel fet que ni tan sols havent entrat la pregunta s’ofereix una resposta concreta, cosa que mostra certa manca d’organització i serietat.

En aquest mateix punt, Riba ha assenyalat que “una altra preocupació” serà quan finalment es presenti el treball i la nova graella salarial, què passarà amb els Complements de Responsabilitat Adquirida, que avui poden arribar a suposar sobresous d’entre 500 i 1.120 euros.