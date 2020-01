“La política piramidal en què al ciutadà només se li prestà atenció cada quatre anys per demanar-li el vot ha passat a la història”. Així exposava el seu projecte per a les Eleccions Comunals fa menys de 3 mesos la candidatura d’En Comú per Andorra la Vella, formada per Demòcrates, Liberals i SDP. “Demanar, rebre i analitzar totes les propostes per fer millores a la parròquia” era un compromís que la majoria del Comú d’Andorra la Vella portava al seu programa. Així comença el comunicat que el PS ha fet públic avui sobre el seu suport a les mobilitzacions contra el telefèric del Carroi.

Des del PS lamenten que tant sols un mes després d’haver guanyar les eleccions, l’actual majoria comunal ignori les peticions de més de 2.000 ciutadanes i ciutadans d’Andorra que han signat en contra de la construcció del telefèric del Carroi. “La petició de change.org l’han signat més persones de les que van donar suport a la candidatura de l’actual majoria”, recorda el Secretari d’Organització del Partit Socialdemòcrata, Pere Baró.

Des del PS donen suport a la marxa contra la construcció del telefèric del Carroi, i esperen que l’actual majoria del Comú d’Andorra la Vella (Demòcrates, Liberals i SDP) rectifiqui i consulti als ciutadans abans de dur a terme un altre projecte faraònic amb un greu impacte mediambiental.