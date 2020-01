L’organització de la Ultra Pirineu 2020 acaba d’obrir el període de preinscripcions. El conjunt de curses de l’esdeveniment es disputaran entre el 2 i el 4 d’octubre, a l’entorn del Parc Natural Cadí-Moixeró i amb Bagà i Bellver de Cerdanya com a principals centres d’activitat.

Des del 14 fins al 27 de gener es posa 1.000 dorsals a disposició dels corredors aficionats o professionals que hi vulguin participar. El tràmit es pot fer a través del web de la cursa. En el cas de superar els 1.000 preinscrits, el 30 de gener es procedirà al pertinent sorteig de dorsals.

L’edició del 2020 ve “carregada de novetats”, que inclouen el procés d’inscripció. Així, els finishers de les edicions 2019 i 2018 de la Ultra i la Trail Pirineu obtindran una papereta extra per al sorteig, i qui participi amb dues paperetes extra per sorteig tindrà la inscripció garantida. Els preinscrits de les edicions 2017, 2018 i 2019 que no hagin estat escollits a cap sorteig també tindran la inscripció garantida.

La prova principal de la Ultra Pirineu segueix sent la cursa de 94km, amb 6.200 de desnivell positiu, que recorre els trams d’alta muntanya més emblemàtics i espectaculars de Parc Cadí-Moixeró. S’hi espera la participació d’atletes de més de 50 països. La sortida de la prova reina serà dissabte 3 d’octubre, a primera hora del matí (5:30) des de Bagà, on també hi haurà la meta. El control d’arribada es tancarà diumenge 4 d’octubre al matí (7.30). A la darrera edició hi van participar 1.000 corredors, amb victòria del rus Dimitry Mityaev, en categoria masculina, i de la catalana Mònica Comas en dones.

Tres curses més

L’esdeveniment compta amb quatre curses més. Enguany la Sky Pirineu (36km, 2.600mD +), formarà part de les Golden Trail National Series. També tindrà la sortida i la meta a Bagà. L’any passat, a la primera edició, els guanyadors van ser Jan Margarit i Ainhoa Sanz. La Trail Pirineu (56km, 2.800mD +) i la Mitja Pirineu (19km, 600mD +) es faran bàsicament pel vessant nord del Cadí, amb sortida i arribada a Bellver de Cerdanya. Les inscripcions d’aquestes altres curses s’obriran a partir de el 4 de febrer.