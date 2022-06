El PS d’Encamp defensa la importància de les petites inversions al Pas de la Casa

Els consellers del Partit Socialdemòcrata + Independents d’Encamp, David Rios i Enric Riba, han defensat “la importància” de les petites inversions per al Pas de la Casa, i no només de les grans infraestructures, ja que donen un servei cabdal als seus habitants, fent més agradable el seu dia a dia.

Així han justificat també les preguntes que han formulat, a petició d’un grup de ciutadans del Pas de la Casa, al Consell de Comú que s’ha celebrat aquest dimecres a la vila fronterera.

“Viure al Pas de la Casa tot l’any és complicat”, ha manifestat el líder dels socialdemòcrates encampadans, David Rios, ja que la climatologia és molt severa, i és en aquest sentit que les petites inversions que s’hi puguin fer, més enllà de les grans infraestructures, contribueixen al benestar diari dels seus habitants.

Així han defensat els consellers de PS+Independents d’Encamp la pertinència d’adequar els camps de petanca a les mides normatives, entre d’altres, tal i com els va demanar un grup de ciutadans del Pas de la Casa en una reunió recent. Rios ha recordat que la petanca té un aspecte d’oci i social important per al Pas de la Casa, on “no hi ha moltes ofertes d’oci”.

Els consellers socialdemòcrates també han demanat pel futur d’equipaments com l’antiga guarderia o del Punt d’Informació Juvenil, instant a la corporació a trobar-hi usos perquè, en el cas del segon, “és una llàstima” que s’estigui desaprofitant.

Així mateix, han expressat preocupació pel tancament de l’aparcament de les Abelletes i han demanat celeritat per poder-lo reobrir tan aviat com sigui possible i “no quedi tancat tot l’estiu”.

Evitar el creixement del deute

En relació als treballs per a adequar l’accés al futur CRAMEA, els consellers de PS+Independents d’Encamp han assenyalat que s’havien pressupostat 1,2 milions d’euros en plurianuals, la meitat dels quals ja previstos en el pressupost actual, i s’acaba adjudicant per un total d’1,5 milions.

Així, han demanat que “es gestioni bé” i que els 300.000 euros de diferència “no vagi a deute a llarg termini, com ens té acostumats la majoria”. “És la batalla d’aquest mandat”, ha sentenciat Rios, recordant que no es compleixen els pressupostos aprovats a inicis d’any.

D’altra banda, els socialdemòcrates s’han abstingut en la votació de la modificació del reglament de la construcció entenent que els nous terminis per acabar les obres, de fins a 12 anys per a aquelles de més de 15.000 metres quadrats, són excessius. En aquest sentit, Riba ha valorat que un termini de 9 anys ja és suficient i s’eviten casos com el de l’esquelet que hi ha just davant de la sortida del Funicamp.