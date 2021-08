El PS demana pels joves amb malalties o trastorns mentals ingressats a l’estranger

La consellera general del grup parlamentari socialdemòcrata, Judith Salazar, ha entrat aquest dimecres una demanda d’informació a Sindicatura en relació als ingressos en centres estrangers de Salut Mental de joves andorrans i residents d’entre 12 i 30 anys en el darrer lustre. La petició es fa després que aquest matí, Salazar i la consellera general Susanna Vela s’hagin reunit amb dues representants de l’Associació per la Defensa del Jovent en Risc, entre elles la presidenta Sandra Cano, amb qui han tractat temes com l’assetjament escolar i la situació de joves amb trastorns i malalties mentals que no tenen, actualment, un centre adequat al Principat i que han de desplaçar-se fora del país per a ser atesos.

Per aquest motiu, Salazar sol·licita conèixer el nombre de joves que en els darrers 5 anys han estat ingressats per prescripció mèdica en centres estrangers i que es detalli també per sexe, diagnòstic, durada, any i lloc d’ingrés. Així mateix la consellera general demana saber el cost total del tractament i la despesa desglossada que suposa per a la família, l’Estat i la Caixa Andorrana de Seguretat Social.