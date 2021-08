Escaldes-Engordany celebra el Dia internacional de la joventut amb múltiples activitats

El Comú d’Escaldes-Engordany organitza una jornada de celebració als joves del país amb motiu del Dia Internacional de la Joventut.

El conseller de Joventut, Joao Lima, juntament amb el cap de departament, Miquel Angel Millán, ha presentat les activitats programades per al dia 11 d’agost atès que aquest any per al dia 12, com correspondria, hi han programades altres activitats al Prat del Roure, lloc triat per fer aquesta celebració.

Es tracta d’una celebració anual que busca promoure el paper entre els joves del país de 12 a 30 anys com a part essencial en el procés de canvi i millora social.

La proposta inclou una Fira adreçada als joves, diferents activitats esportives i de lleure com el Paint ball amb aigua, exhibició d’Skateboard o el torneig de Bàsquet. A més, un concurs de menjar ràpid o tallers, com ara el “Decora la teva mascareta” a càrrec dels voluntaris de l’Espai Jovent.

A l’escenari:

Actuacions musicals i de dansa: de 16 h a 17.30 h dels joves talents del país com la Marta Cabasses, Nil Graells, Vero Lima i Raúl Garcia.

Manifest : De les 17.30 h a càrrec de FNJA.

Vespre de rap : De 18 h a 19 h a càrrec de Oasis i Kid Aye.

Actuació del guanyador Escaldes Sound: Arnau Perez a les 19 h.

Actuació de la guanyadora Cervera Sound: Berta Pedrós a les 19.30 h.

Disco mòbil: A les 20.45 h a 22.30 h a càrrec de Dj Germi.

Zona Fira i tallers:

Concurs de menjar ràpid: De 13.30 h a 14.30 h

Torneig màgic: de 15h a 16 h a càrrec de B Game.

Decora la teva mascareta: de 16 h a 17 h a càrrec dels voluntaris de l’espai jovent.

Activitats esportives i lúdiques

Paint ball aquàtic: de 12 h a 13 h i de 15 h a 16 h

Skateboard: taller i demostració de 15 h a 17.30 h

Bàsquet: amb la col·laboració de la Federació de Bàsquet de 15 h a 17.30 h

L’organització de l’esdeveniment va a càrrec del Departament de Joventut del Comú d’Escaldes-Engordany amb la col·laboració d’ UNICEF, Laminand, Taller Q Xulo, Creu Roja, B Game, Zero Latency i Contracorrent.