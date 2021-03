El PS demana celeritat per solucionar l’atenció telefònica de consultes externes de l’hospital

El president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, ha entrat a tràmit parlamentari una pregunta sobre l’atenció telefònica del servei de consultes externes de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell perquè sigui resposta oralment en la propera sessió del Consell General. La pregunta ve motivada per les dificultats que s’han trobat i es troben nombrosos ciutadans a l’hora de contactar telefònicament per concertar una visita mèdica amb l’especialista pertinent.

López ha explicat que són diversos els ciutadans que li han fet arribar la preocupació per les “grans dificultats” que hi ha a l’hora de concertar una cita mèdica a consultes externes de l’Hospital a través del telèfon 871 100. Unes dificultats perquè contestin el telèfon que ell mateix ha comprovat, ha assegurat, trucant en diferents dies i horaris.

Des de la formació socialdemòcrata deixen clar que “no ens importa saber què ha passat o qui és el responsable, el que és inacceptable és que persones que tenen la seva necessitat mèdica i han d’acudir a l’especialista es trobin en aquesta situació”, ha manifestat López, que considera que “urgeix una solució”, ja que aquestes dificultats en l’atenció telefònica generen “preocupació”, especialment a persones que puguin patir malalties greus o d’edat avançada.

“Ens sembla que aquesta problemàtica mereix una atenció particular per part de les administracions públiques”, ha defensat el líder socialdemòcrata, que considera que la qualitat assistencial també requereix aquesta atenció telefònica, de la gestió de la regularitat de les visites i que es pugui tenir accés a l’especialista de referència “amb normalitat”. Així mateix, el president del grup parlamentari socialdemòcrata ha expressat el desig que “no faci falta que es formuli” aquesta pregunta al ple del Consell General perquè ja s’hi hagi posat solució.

És per tot plegat, i perquè el control parlamentari també ha de servir per “empènyer les coses” que es demana al Govern per “quines accions està implementant per analitzar aquesta qüestió amb celeritat per plantejar, en el millor termini possible, la solució amb relació al problema de concertar telefònicament visites mèdiques als diferents especialistes”.