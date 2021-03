Marianne Fatton i Iwan Arnold s’emporten la victòria en la primera jornada de la Sprint Race

En la primera jornada de proves dels Campionats del Món, Suïssa ha estat el país guanyador amb Marianne Fatton i Iwan Arnold. En categories U20, la italiana Giulia Murada i el suís Arno Lietha han estat els guanyadors. Una prova marcada per les estrictes mesures de seguretat per prevenir contagis i seguint el protocol definit inicialment

En aquest primer dia de competició s’ha disputat la prova de l’Sprint Race, una modalitat molt explosiva i exigent que ha obligat els participants a superar límits des del primer metre del recorregut. La competició s’ha iniciat a les 09:30 amb les classificatòries U18 i U20 tant de categories femenines com masculines. D’aquestes, els dotze millors s’han classificat per a les semifinals i els tres millors de cada una de les semifinals han passat a la final. Unes finals que han tingut representació andorrana, de la mà d’un Oriol Olm que ha finalitzat quart a la categoria U18.

Els podis de les categories U18 i U20 han estat:

U18 Fèmines

Louise Trincaz (FRA) Ares Torra Gendrau (ESP) Nicole Valli (ITA)

U18 Homes

Julian Tritscher (AUT) Jon Kistler (SUI) Finn Hösch (GER)

U20 Fèmines

Caroline Ulrich (SUI) Samantha Bertolina (ITA) Lisa Moreschini (ITA)

U20 Homes

Noé Rogier (FRA) Robin Bussard (SUI) Matteo Favre (SUI)

Un cop realitzada la cerimònia de lliuraments de premis, s’ha iniciat la competició de la categoria sènior i la U23. A diferència de les categories inferiors, aquestes han tingut una ronda més, havent disputat: classificatòria, quarts de final, semifinals i final. La representació andorrana, a la categoria sènior, ha anat a càrrec de Xavier Areny 25è i Sergi Casabella, 29è.

En categories U23, Giulia Murada (itàlia) i Arno Lietha (Suïssa) han estat els guanyadors de la categoria i pel que fa a les categories sènior femení, la suïssa Marianne Fatton (3:11.56) s’ha endut la victòria amb una diferència de 2 segons de l’eslovaca Marianna Jagercikova (3:13.82) Finalment en tercera posició s’ha col·locat Mara Matini d’Itàlia amb un temps de 3:15.11. Pel que la categoria sènior masculina, suïssa també s’ha endut la victòria amb el corredor Iwan Arnold (3:14.51)en una final molt disputada amb el seu company espanyol Oriol Cardona, que ha arribat amb un temps de 3:15.56. La tercera posició ha estat per Mara Martini amb un temps de 3:21.43.

Els primers classificats de la Copa del Món que han participat en aquesta prova han sortit a conservar, per no desgastar-se en excés a les primeres rondes. Dosificar és clau en aquesta modalitat de l’Sprint Race, per arribar a la final en les millors condicions.

Les posicions de podi de les categories U23 i sènior han estat:

U23 Fèmines:

Giulia Murada (ITA). Marie Pollet-Villard (FRA). Giorgia Felicetti (FRA).

U23 Homes:

Arno Lietha (SUI). Patrick Perreten (SUI). Pau Coll Turra (ESP).

Senior Fèmines:

Marianne Fatton (SUI). Marianna Jagercikova (SVK). Mara Martini (ITA).

Sènior Homes:

Iwan Arnold (SUI). Oriol Cardona Coll (ESP). Nadir Maguet (ITA).

El dimecres dia 3 de març es disputarà la segona jornada de competició d’aquests Campionats del Món d’esquí de muntanya Comapedrosa Andorra. Entrarà en joc, la competició per equips on els 18 equips nacionals presents disputaran una prova que sempre desperta molt d’interès per a tot el públic.

A causa de les restriccions sanitàries, la competició no està oberta al públic, però des de Vallnord-Pal Arinsal s’ha habilitat unes webcams al canal Youtube de la Comapedrosa Andorra per poder seguir les sortides i arribades de la prova.