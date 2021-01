El PS demana a Govern les avaluacions dels resultats d’A2 Security

El conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Jordi Font, ha tramitat aquest matí una demanda d’informació amb l’objectiu d’obtenir els informes relatius a l’avaluació dels resultats del treball dut a terme per A2 Security Assessors per l’assessorament en matèria d’inversió estrangera durant l’any 2020 i que els han dut a renovar el contracte un any més.

Segons ha explicat Font aquest dilluns, “atès que és la segona vegada en poc temps que se li adjudica aquesta prestació de serveis a l’empresa A2 Security, volem entendre que el Govern està molt satisfet de la prestació que va donar la primera vegada i que, per tant no cal passar pel tram legal que hauria de ser un concurs i una adjudicació posterior, voldríem saber quines són les qualitats tan bones que ha de tenir aquesta empresa perquè no calgui organitzar concurs”.

Els consellers i conselleres de la formació socialdemòcrata han formulat al llarg dels darrers mesos un ampli ventall de demandes i preguntes a Govern amb l’objectiu d’aclarir la contractació dels serveis d’A2 Security. L’empresa s’encarrega, segons han pogut conèixer els consellers, de l’assessorament en matèria d’inversió estrangera. Uns serveis pels quals l’executiu ha pagat un total de 21.250 euros, a través d’una partida pressupostària del ministeri de Presidència, Economia i Empresa.

Des del PS lamenten la constant opacitat de Govern i insisteixen que, l’accés a la informació, i més en un moment com aquest, és molt important i a més seguint les recomanacions del GRECO, que demana control i transparència amb els contractes per evitar la corrupció.