Puig és segon a l’entrenament del descens WPAS de Veysonnaz

Arriba el moment per a la velocitat a Veysonnaz (Suïssa) on es troba Roger Puig des de la passada setmana disputant diverses curses d’esquí adaptat. Després d’uns primers dies de tècnica, avui han començat els entrenaments de descens WPAS (FIS). Puig ha estat segon.

L’esquiador andorrà ha aconseguit la segona plaça en l’entrenament d’avui. Només s’ha pogut realitzar un entrenament perquè hi havia molta neu acumulada, degut a què va estar tota la nit nevant.

Així, Puig ha finalitzat amb un temps d’1.21.83, a 1.45 del millor temps, que ha estat per al suís Theo Gmuer, amb 1.20.38.

Demà no hi haurà entrenament, com estava previst inicialment, sinó que serà la cursa de descens, ja que la previsió és de molta neu a partir de dijous.