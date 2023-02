El PS d’Andorra la Vella expressa l’esperança que “el tarannà del nou cònsol millori” les relacions amb la minoria

Lídia Samarra i Sergi González, consellers del PS al comú d’Andorra la Vella (PS)

Els consellers del Partit Socialdemòcrata + Independents al Comú d’Andorra la Vella han manifestat l’esperança que “el tarannà del nou cònsol millori” les relacions entre majoria i minoria. Així ho ha manifestat el número 2, Sergi González, després que la cònsol major, Conxita Marsol, hagi anunciat la seva renúncia al càrrec.

Els consellers socialdemòcrates han coincidit amb Marsol en assenyalar que tant d’una banda com de l’altra es vol “el millor per a la parròquia”, però consideren que se’ls “ha menystingut” en repetides ocasions. Així, González ha manifestat que “s’han fet bones coses però la convivència ha estat nefasta” i per això desitja que amb el nou cònsol la situació millori.

D’altra banda, en la sessió del Consell de Comú que s’ha celebrat aquest divendres a la tarda des de PS + Independents d’Andorra la Vella s’ha posat de manifest un possible incompliment del contracte de la recollida de residus, i per això s’ha demanat revisar-lo i fer-lo complir si fos el cas. En aquest mateix punt, González ha reiterat la demanda de celebrar una reunió específica per a tractar l’estratègia comunal en l’àmbit dels residus i el desenvolupament de la recollida selectiva porta a porta.

Finalment, els socialdemòcrates han celebrat que tiri endavant un projecte de creació d’habitatge comunal, encara que consideren que valdria la pena que la inversió, d’entre 4 i 5 milions d’euros, l’assumís el Comú en comptes de tirar-ho endavant en forma de concessió administrativa.