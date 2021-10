El PS, contrari al caràcter d’urgència del projecte de Llei d’estacions de muntanya

La consellera general socialdemòcrata Susanna Vela ha manifestat aquest dimecres a la Sindicatura el vot contrari del grup parlamentari al caràcter d’urgència del projecte de Llei d’estacions de muntanya que el Govern va entrar a tràmit parlamentari el passat 20 d’octubre de 2021.

Vela ha recordat que el 20 de desembre del 2018 es va aprovar la Llei de l’Esport del Principat d’Andorra, que encomanava al Govern que en un termini de 18 mesos de l’entrada en vigor d’aquesta havia d’elaborar una llei que regulés els drets i deures dels usuaris als dominis esquiables i el seu règim sancionador. En aquest sentit els socialdemòcrates han exposat que el text és necessari i han destacat que hi ha 13 reglaments –com són el reglament intern, d’explotació, de les pistes, pla d’autoprotecció, etcètera- que s’han de desenvolupar en un període d’entre 6 i 18 mesos a partir de l’entrada en vigor d’aquesta. “No entenem perquè hi ha ara aquesta urgència quan el termini és com el de qualsevol altra llei”. Aquest caràcter d’urgència redueix els terminis de presentació d’esmenes a la meitat, que passa a ser de quinze dies a set i mig.

Des del grup parlamentari socialdemòcrata s’ha subratllat que la informació d’aquest text s’ha obtingut arran d’una roda de premsa, ja que el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, no ha informat les comissions parlamentàries pertinents i que és la primera vegada que els consellers generals reben el text. Així mateix, Vela ha destacat que la voluntat és la de millorar la Llei, la qual s’està analitzant en profunditat, perquè “és important sobretot perquè s’estableixen els drets i deures dels usuaris als dominis esquiables”.