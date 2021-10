Torna la Mostra Gastronòmica d’Andorra

La Mostra Gastronòmica d’Andorra arribarà a la 29a edició el diumenge 14 de novembre, després de 30 anys de celebració, ja que l’any passat no es va poder organitzar per les restriccions que estaven vigents a causa de la pandèmia de Covid-19. Les entrades surten a la venda aquest mateix dimecres i es poden adquirir al servei de Tràmits del Comú d’Ordino i a l’Oficina de Turisme, a la Casa de la Muntanya. Els preus es mantenen en 35 € per a la venda anticipada, 40 € a la porta el mateix dia i preu únic de 20 € per als infants fins a 12 anys.

Quan al nombre d’estands, es comptarà amb una quinzena de professionals: restaurants i empreses del sector (8 novetat i 7 habituals). Pel que fa al format i el protocol que se seguirà, hi haurà menys taules (33) i es reduirà a

vuit els coberts per taula (de 10 a 8). S’ha reduït l’aforament i per accedir-hi caldrà mostrar el passaport Covid-19 o bé un certificat negatiu d’una PCR o TMA 48 h o test d’antígens TRA 12 h.

“Enguany, amb prudència, volem recuperar l’essència social i festiva d’aquesta jornada, on podem fer un tast de la gran varietat gastronòmica que trobem a casa nostra”, ha explicat la cònsol menor i consellera de Cultura, Eva Choy, durant la presentació. Com sempre, la tradició conviurà amb les últimes tendències culinàries, un dels principals atractius que marca la diferència en cada edició.

Choy ha afegit: “És necessari recuperar la confiança entre restauradors i comensals en un esdeveniment que no només és atractiu per públic local i turista, sinó que pels mateixos participants és un aparador on donar-se a

conèixer i mostrar les novetats de la temporada”.

Si bé no s’ha considerat oportú fer la cursa de cambrers pel protocol necessari, s’espera integrar-la com sempre l’any que ve, en la pròxima edició la 30a. Tampoc s’ha pogut tirar endavant el saló gastronòmic ja que gran part dels expositors eren productors i marques foranes i es confia que de cara el 2022 es pugui recuperar la normalitat absoluta. En canvi, es mantindrà la votació popular introduïda les darreres edicions amb un premi simbòlic per al plat més original i una altra al plat més tradicional. Aquestes votacions seran els mateixos comensals que les faran i s’anirà veient en temps real el nombre de persones que estan votant.