El cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, han avançat que el Govern ha aprovat el Projecte de llei de desenvolupament i diversificació de la ramaderia i agricultura. L’anunci l’han fet durant la celebració de la 42a Fira concurs del bestiar 2021 boví, equí i oví d’Andorra que s’ha celebrat aquest dimecres al matí al recinte firal adjunt a l’antiga plaça de braus d’Andorra la Vella. “Aportem ajut perquè el sector pugui desenvolupar-se com a sector agrícola i ramader i preservar-ne la seva continuïtat”, ha destacat Espot.

Per la seva banda, i durant el discurs previ a l’entrega de premis, Calvó ha explicat que el projecte de llei és un instrument per impulsar totes aquelles iniciatives que vagin encaminades al desenvolupament i diversificació del sector, adaptant i modernitzant els marcs legislatius que afecten l’activitat agrària i ramadera. “És un text legislatiu ampli que dóna resposta a les demandes del sector”, ha explicat Calvó.

Així, ha explicat que el projecte aprovat pel Govern modifica altres lleis que impliquen el sector com ara la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme amb la finalitat de facilitar la construcció de noves infraestructures que facilitin el desenvolupament de l’activitat agrícola i en particular l’activitat ramadera. El text també implica canvis en la Llei de comerç, la Llei d’allotjaments turístics, la Llei del foment de les energies renovables, Llei de marques, entre d’altre. Calvó ha apuntat que explicarà íntegrament el text durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.

Més enllà de l’aprovació del projecte de llei, la ministra ha recalcat que al sector “no es va aturar durant tota la pandèmia” a la vegada que ha recordat que el Govern “tampoc ho va fer i ha seguit treballant per donar suport al sector”. En aquesta línia, Calvó ha ressaltat que Ramaders d’Andorra ja s’ha consolidat com a empresa amb un equip de persones al capdavant i amb l’expansió i distribució dels productes de qualitat a carnisseries, grans superfícies, menjadors escolar, restaurants i ara també en format de safates per ampliar el ventall de clients.

En relació a les ajudes directes, ha explicat que durant aquest any se n’ha implementat un paquet per afavorir el benestar animal de fins a 125.000 euros així com també per a la conversió ecològica de fins a 3.000 euros per hectàrea.

Finalment, Calvó ha celebrat que s’hagi pogut recuperar la celebració de la fira, després que l’any passat quedés posposada a causa de la pandèmia de la COVID 19. El certamen, organitzat pel Ministeri a través del departament d’Agricultura i amb la col·laboració de l’Associació de Pagesos i Ramaders del Principat d’Andorra, ha estat obert a tots els ramaders del país amb bestiar boví, oví i equí registrat al Padral.

En l’edició d’enguany la fira s’ha clos amb la participació de prop de 180 caps repartits en 31 explotacions i les autoritats han lliurat els premis als propietaris dels millors animals de les 16 seccions de bestiar boví, de les 4 seccions d’equins, de les 5 seccions d’ovins, i el premi especial a la millor femella.