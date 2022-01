El projecte Participa recollirà la percepció de les persones amb discapacitat sobre les barreres socials

La Comissió de Participació de les Entitats Cíviques en l’àmbit dels serveis socials i sociosanitaris (COPEC) es va reunir aquest dimecres al vespre, per sisena vegada, des que es va constituir el novembre del 2016. La trobada, encapçalada per la ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, es va celebrar de manera telemàtica a causa de la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2.

La COPEC es va centrar, especialment, en la presentació del nou projecte Participa. Aquesta iniciativa, que el Govern desenvolupa juntament amb la Fundació Institut Guttmann, té l’objectiu de conèixer la percepció de les persones amb discapacitat d’Andorra sobre diferents àmbits socials. És a dir, identificar els factors que faciliten i els que dificulten la participació de les persones amb discapacitat en la societat.

Tal com ha explicat la ministra, la Fundació Institut Guttmann ha fet una pàgina web específica en què les persones que hi vulguin participar es poden inscriure per formar part de l’estudi i rebran periòdicament un qüestionari. El registre, que ja està obert, es pot fer a la següent pàgina web https://participa.guttmann.com/ca/registre-participa/. Aquests qüestionaris estan vinculats a diferents dimensions de la quotidianitat com ara l’habitatge, mobilitat, oci, ocupació, relacions interpersonals i accés a serveis. Participa és un estudi projectat inicialment a 4 anys de durada.

D’aquesta manera, el resultat de cadascuna de les enquestes permetrà conèixer les barreres que es poden trobar les persones amb discapacitat en àmbits diversos durant el dia a dia. Un fet que ha de permetre identificar les necessitats de les persones amb discapacitat i dissenyar polítiques públiques d’acord amb aquesta evidència, promocionant alhora la participació en la societat de les persones amb discapacitat amb la voluntat de transformar-la per a que pugui esdevenir plenament inclusiva.

La Fundació Institut Guttmann desenvolupa el projecte Participa també, de manera paral·lela, a Espanya. Per participar en aquests estudis cal ser major d’edat, tenir una discapacitat i residir a Espanya o Andorra. També poden participar-hi persones de suport (assistent personal, traductor vital, familiar, amics, etc) que es registrin i contestin els qüestionaris en nom d’una persona amb discapacitat.

Durant la Comissió de Participació de les Entitats Cíviques també es va destacar la importància de difondre el senyal universal de socors #SignalforHelp en casos de violència de gènere. Es tracta d’un senzill gest fet amb la mà, que progressivament es va anar estenent sota l’etiqueta #SignalforHelp fins que, en l’actualitat, i gràcies a la difusió que se n’ha fet a través de les xarxes socials, ha permès revelar de forma àgil i cautelosa diverses situacions de violència de gènere. Per fer aquest gest de socors, s’ha de posar la mà oberta ensenyant el palmell, doblegar el polze cap a dins i abaixar la resta de dits fins que quedi el puny tancat, ocultant el polze a l’interior.

Finalment, en la trobada de la COPEC es va exposar la voluntat per part d’entitats del país de posar en marxa la Plataforma d’Entitats Socials.

La COPEC és recull a la Llei de serveis socials i sociosanitaris, és una comissió de participació de les entitats cíviques que representen col·lectius vinculats als serveis socials i sociosanitaris, que té un caràcter consultiu i assessor del Govern i serveix per formular propostes i recomanacions per millorar la prestació dels serveis i les accions. Aquesta comissió està formada per representants del Govern, de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) i del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) i els representants de les entitats cíviques.