El comú d’Andorra la Vella anunciarà aviat el projecte guanyador del concurs d’idees per a la remodelació de la plaça de la Rotonda. Valorat en prop de 4 milions d’euros es farà en 4 fases, una per any. Canviarà la zona que va des de la Dama de gel fins a Prat de la Creu passant pel passeig del riu. És una de les prioritats del nou mandat de Marsol.

El projecte de la plaça de la Rotonda ja es va iniciar el mandat anterior amb la col·laboració també de la minoria comunal i es farà públic ben aviat. Segons Conxita Marsol la tria ja s’ha fet. El de la Rotonda és per a la cònsol major un dels projectes importants del nou mandat que inicia i que és previst que estigui enllestit del tot quan l’acabi. La voluntat és que no afecti la capacitat d’inversió i per això es farà en 4 fases, la primera serà la de la plaça de la Rotonda. El projecte està valorat en prop de 4 milions d’euros.

Tot i no entrar en detalls ha avançat que el de la plaça de la Rotonda és un projecte d’embelliment global que va des de la rotonda de la Dama de gel fins a Prat de la Creu passant pel passeig del riu.

Un projecte que ja tindrà una partida específica dins del pressupost 2020 que Conxita Marsol vol tenir aprovat el 29 de gener. Ara estan a l’espera de la publicació per part del Govern dels objectius de sostenibilitat. El pressupost també preveurà una partida per a l’ampliació del carrer Doctor Vilanova i la continuació de les obres de la separativa d’aigües a Santa Coloma.