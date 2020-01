Les situacions puntuals de manca de registre en un metge preferent i les dates festives de Nadal han dificultat l’entrada en vigor de la via preferent. Divendres el Ministeri de Salut va enviar a tots els professionals implicats en els processos una nota informativa per la qual s’allarga el termini d’adaptació fins al dia 31 de desembre.

Els primers dies de l’any, amb les festes de Nadal i gran afluència de turistes als comerços farmacèutics, han dificultat una entrada en vigor de la via preferent sense problemes. Les dificultats s’han trobat sobretot en el fet que algunes receptes no disposen del codi RU adequat o que els pacients no han realitzat el tràmit de registrar-se en el seu metge preferent.

A principi d’any alguns dels malalts desconeixien els canvis, però han estat casos puntuals.

Des del mes d’octubre s’havia començat a implantar el nou sistema que involucra, a més dels pacients, els col·lectius de professionals de la salut. L’1 de gener havia d’entrar en funcionament de manera definitiva la via preferent, però per no perjudicar pacients com els que disposen del carnet del tercer pagador, s’ha allargat el termini fins al 31 de març.