El programa de la Festa Major de la Seu compta amb 33 actes, un 60% menys que l’any passat

Aquest dilluns s’ha presentat el programa d’actes que conformen la Festa Major 2020 de la Seu d’Urgell que se celebrarà del 28 al 31 d’agost. També s’ha donat a conèixer el cartell d’enguany que està protagonitzat per una mascareta negra amb brodats florals fent referència a la corbata (mantó) tradicional de les balladores del Ball Cerdà, un dels actes que han caigut del programa a causa de la situació sanitària. La mascareta ha estat dissenyada per Mercè Garcia, de la merceria Cal Bundancieta. La presentació ha anat a càrrec de l’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, el tinent d’alcalde de Cultura i regidor de Festes i Tradicions, Carlos Guàrdia, el director de l’Àrea de Cultura, Albert Galindo i el tècnic de Cultura i Festes, Andreu Campillo.

En la presentació, l’alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, ha fet referència a una Festa “més que Major, menor”. El programa consta de 33 actes, gairebé un 60% menys que en l’any anterior. Els actes s’han organitzat seguint les recomanacions sanitàries i per tant, a excepció de dos concerts de música clàssica, totes les activitats es duran a terme en espais exteriors. Fàbrega ha volgut afegir “la preocupació i seguiment de l’evolució de la situació epidemiològica i la importància del comportament de la ciutadania durant les dues pròximes setmanes per tal d’evitar rebrots”. L’alcalde ha acabat la seva intervenció remarcant la voluntat des del consistori municipal de “gaudir amb responsabilitat” de la Festa Major.

El tinent d’alcalde de Cultura, Carlos Guàrdia ha volgut remarcar l’experiència de les activitats culturals programades durant l’estiu: “l’acollida, tant en nombre d’assistents com el respecte per a les mesures de seguretat establertes en aquestes activitats han estat crucials per a seguir endavant amb la programació”. A més, assegura que “mantenint la festivitat es donarà suport al teixit econòmic que hi ha al voltant del sector cultural, un dels ecosistemes més afectats per la pandèmia”. Des de l’organització s’ha volgut apostar especialment pel talent local. Segons ha explicat el tècnic de Cultura i Festes, Andreu Campillo, la immensa majoria d’artistes són del territori.

La programació d’enguany està adaptada a l’excepcionalitat de la situació sanitària i per tant els protocols de seguretat es duran a terme seguint les recomanacions del PROCICAT. L’aforament dels espais és limitat en tots els casos i es marcaran els accessos d’entrada i sortida, en que els assistents hauran de fer servir gel hidroalcohòlic. Cal remarcar l’obligatorietat d’ús de mascareta en tots els espais, interiors i exteriors. Totes les activitats requereixen inscripció prèvia.

El Pregó

El dissabte 29 d’agost a les nou del vespre tindrà lloc el pregó de la Festa Major des del balcó de l’Ajuntament. L’alcalde urgellenc ha avançat que enguany anirà a càrrec d’una representació del col·lectiu sanitari. El pregó anirà precedit d’un Ball de Gegants a la plaça dels Oms a tres quarts de nou i finalitzarà amb una Tronada Aèria a càrrec dels Diables de l’Alt Urgell prevista a dos quarts de deu de la nit. Caldrà fer reserva prèvia per a poder assistir a aquests actes.

Circulació

La circulació dins de la ciutat estarà limitada des del divendres a les 16 hores fins a la matinada de dimarts. Es prohibirà el pas en vehicle pel carrer Sant Ot, el Carrer Major, el carrer Canonges i la plaça Catalunya. Durant aquests dies s’instal·larà un mercat de productes alimentaris al passeig Joan Brudieu. Al carrer Sant Ot hi haurà parades de productes tèxtils i d’altres articles.

Festa Major segura i responsable

Cal remarcar que la voluntat de mantenir la Festa Major ha estat un exercici d’equilibri entre la necessitat de preservar i garantir la seguretat sanitària dels ciutadans i la voluntat de mantenir una programació cultural i de lleure activa. Des de l’Ajuntament urgellenc es fa una crida a gaudir d’una festa segura i responsable.

Les inscripcions per a les activitats prèvies a la Festa Major ja estan disponibles al web http://agenda.laseu.cat/cultura/ És el cas del concert del cinema a la fresca amb la pel·lícula ‘Yesterday’, el Concert Familiar de Festa Major de reggae per a xics amb The Penguins, el Monòleg de Festa Major ‘Imitólogos’ amb Edu Mutante i el concert de música tradicional de la Trobada d’Acordionistes del Pirineu.

A partir del divendres 21 d’agost es podran formalitzar les inscripcions a les activitats del programa de la Festa Major a través del mateix web.