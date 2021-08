El procés de compra de Banc Sabadell d’Andorra s’allargarà, com a mínim, fins a la primavera vinent

El futur dels treballadors de Banc Sabadell d’Andorra no es decidirà fins a l’any vinent, quan finalitzi el procés de compra per part de MoraBanc. Fonts d’aquesta entitat recorden que l’operació encara ha de ser aprovada per l’autoritat financera andorrana, que no es pronunciarà com a mínim fins a final de setembre. Tot plegat fa pensar que l’operació no s’acabarà de definir fins a la primavera.

En el cas de les 15 oficines de què disposa Banc Sabadell d’Andorra, està clar que algunes es tancaran. La que és segur que deixarà d’oferir serveis és la situada a l’avinguda Meritxell, just davant de la seu central de MoraBanc.

El banc adquirit ha estat valorat en 130 milions d’euros, dels quals la matriu catalana en rebrà 67, i la resta d’accionistes tindran l’opció de mantenir les seves participacions o desprendre-se’n a un preu de 260 euros per cada acció. Una vegada completada la venda, MoraBanc es farà amb el 51% de l’accionariat i l’entitat resultant de la fusió es convertirà en líder del mercat andorrà.